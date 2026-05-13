Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 14 maggio raccontano di un successo travolgente per Brooke, ormai celebrata come volto della nuova collezione, ma anche di un imprevisto tecnico che manda in apprensione Ridge e fa salire la tensione negli uffici Forrester: il sito va in crash per l’enorme traffico generato dalla campagna. Sullo sfondo, Steffy prova a gestire l’emergenza, mentre Hope continua a esaltare sua madre e a irritarla ulteriormente.

Brooke trionfa, ma il successo fa saltare gli equilibri

A Montecarlo, Brooke continua a raccogliere applausi e consensi dopo la conferenza stampa, confermando l’impatto della sua nuova immagine come testimonial della collezione.

Il messaggio che porta avanti, centrato sull’idea che il fascino non abbia età, conquista pubblico e fan, trasformando il lancio in un evento di grande risonanza anche sui social. Ridge, dal canto suo, resta entusiasta e considera il risultato una piena conferma della sua scelta.

La spinta mediatica, però, ha una conseguenza inattesa: alla Forrester il sito va in crash per l’afflusso enorme di accessi e Ridge finisce nel panico, temendo che questo intoppo nasconda problemi più seri sul fronte delle vendite. Steffy lo rassicura spiegandogli che gli acquisti sono partiti subito dopo l’evento e che il traffico eccezionale ha mandato in tilt la piattaforma, promettendo di sistemare tutto il prima possibile.

È il segnale che il successo della campagna è reale, ma anche fragilissimo da gestire.

Steffy nel mirino, Hope spinge sull’acceleratore

Mentre Ridge cerca di capire l’entità del guasto, Steffy si ritrova a tenere insieme l’azienda e l’orgoglio di famiglia. Nei corridoi della Forrester, lei e Carter commentano i dati insieme a Zende e Katie, riconoscendo che l’idea pubblicitaria ha funzionato, anche se la prudenza resta d’obbligo finché non arrivano numeri del tutto solidi. Hope, invece, non perde occasione per difendere Brooke e sottolinearne il valore come icona intramontabile, una posizione che rende Steffy ancora più nervosa.

Il risultato è una puntata costruita sul contrasto: da una parte il trionfo di Brooke, sempre più al centro della scena; dall’altra una Steffy costretta a correre per non lasciare che il successo si trasformi in caos.