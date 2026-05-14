Nella puntata di Beautiful in onda venerdì 15 maggio, il trionfo di Brooke a Monte Carlo continua a produrre effetti concreti e immediati. La campagna legata alla Brooke’s Bedroom viene confermata come un successo pieno, le vendite ripartono con forza e la maison si ritrova a gestire un’ondata di entusiasmo tale da mettere in difficoltà perfino il sito della Forrester Creations. Sul piano familiare, però, l’atmosfera resta tutt’altro che serena: Steffy deve reggere la pressione di Hope, mentre un ritorno inatteso minaccia di riaprire vecchi equilibri.

Brooke e Ridge pronti a rientrare a Los Angeles

Il 15 maggio si apre con Brooke e Ridge ancora forti del successo ottenuto nel Principato. Dopo il crash del sito, il problema tecnico viene risolto e le vendite della linea intima promossa da Brooke iniziano a correre con decisione, confermando che la scelta di puntare sulla Logan si è rivelata vincente. Ridge appare orgoglioso e soddisfatto, convinto che l’immagine di Brooke resti una risorsa decisiva per la Forrester Creations. I due si preparano così a rientrare a Los Angeles, con l’idea di festeggiare insieme alla maison il risultato raggiunto e di ripartire con ancora più slancio.

Anche Hope vive questo momento come una rivincita personale e non perde occasione per sottolineare quanto la madre sia stata determinante nel rilancio della collezione.

La sua esultanza, però, rischia di pesare ulteriormente su Steffy, già infastidita dal fatto che tutto sembri ruotare attorno al successo delle Logan. La giovane Forrester non intende cedere sul piano emotivo, ma la pressione cresce di minuto in minuto.

Taylor torna in scena e Steffy custodisce il suo asso

Il colpo di scena più interessante della puntata arriva però sul fronte familiare. Mentre Brooke e Ridge viaggiano verso casa, ignari di ciò che sta per succedere, anche Taylor è in arrivo su un altro volo. È lei la donna che aveva osservato da vicino gli sviluppi della situazione a Monte Carlo e che aveva tenuto informata Steffy su quanto stava accadendo in sua assenza. La sua partenza verso Los Angeles non è solo un rientro, ma una mossa destinata a cambiare il clima in casa Forrester.

Steffy, infatti, decide di non rivelare a nessuno il ritorno della madre e trattiene per sé questa informazione come un vero asso nella manica. L’idea di poter contare su Taylor la aiuta a non lasciarsi schiacciare dall’esaltazione delle Logan e le offre un punto d’appoggio per affrontare un momento che percepisce come delicato e sbilanciato. La puntata del 15 maggio si chiude così su una tensione sottile, fatta di vittorie pubbliche, rivalità mai sopite e nuove presenze pronte a rimettere tutto in discussione.