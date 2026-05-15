La puntata di Beautiful in onda sabato 16 maggio 2026 riporta la storia con i piedi per terra e sposta di nuovo l’attenzione su Il Giardino, dove le morti di Tom e Hollis tornano al centro della scena. Katie non smette di credere che Poppy sappia più di quanto ammetta e decide di indagare ancora, mentre Luna resta sconvolta dal ritrovamento dello zaino di Tom e finisce per confidare tutto a RJ. L'episodio si muove così tra sospetti, confessioni e nuove crepe nei rapporti familiari.

Katie non si fida di Poppy e torna a Il Giardino

Katie è convinta che Poppy sia coinvolta nella vicenda delle morti avvenute a Il Giardino e non ha alcuna intenzione di lasciar cadere il sospetto.

Per questo torna nel locale e comincia a fare domande a Deacon e Sheila, cercando dettagli che possano confermare la sua ipotesi. La sua presenza sorprende lo Sharpe, che inizialmente pensa a una gelosia legata alla nuova relazione di Bill, ma capisce presto che la Logan sta davvero conducendo una sua indagine.

Poppy continua a negare ogni accusa e difende Bill, ma per Katie il quadro resta troppo ambiguo per essere archiviato. La puntata insiste proprio su questo: da una parte la donna che cerca risposte, dall’altra una rete di versioni contrastanti che rende sempre più difficile distinguere la verità dalla menzogna. Il ritorno di Katie a Il Giardino diventa così il motore dell’episodio, perché riapre un fronte che molti avrebbero preferito lasciare in sospeso.

Luna si sfoga con RJ e il sospetto si fa più pesante

Anche Luna vive un momento decisivo. Dopo aver trovato lo zaino di Tom a casa di sua madre e aver letto le lettere in cui il musicista era convinto di essere suo padre, la ragazza va in crisi e decide di parlare con RJ. La sua confessione è chiara: è confusa, spaventata e teme che Poppy possa aver fatto qualcosa di molto grave. RJ prova a calmarla, ma la situazione si complica ancora di più quando va a prendere la pizza a Il Giardino e ascolta Katie e Deacon parlare di Tom.

A quel punto RJ comprende di avere in mano informazioni importanti e si prepara a riferirle alla zia. La puntata del 16 maggio si chiude proprio su questa doppia tensione: Luna che cerca un sostegno nel giovane Forrester e RJ che si ritrova, quasi per caso, al centro di un nuovo nodo investigativo. Poppy, intanto, continua a chiedere riservatezza alla figlia, ma il segreto appare sempre più difficile da proteggere.