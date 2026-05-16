La puntata di Beautiful in onda domenica 17 maggio promette di imprimere una nuova svolta al mistero legato a Tom Starr e Hollis. Dopo la scoperta dello zaino di Tom e delle lettere che rivelano la sua convinzione di essere il padre di Luna, Katie e RJ affrontano la questione con crescente angoscia, mentre i sospetti su Poppy si fanno sempre più pesanti. Sullo sfondo, Bill continua a percepire che nella donna c’è qualcosa che non torna, e Luna finisce per affrontare la madre in un confronto che rischia di cambiare tutto.

Katie stringe il cerchio su Poppy

Il cuore della puntata è la convinzione sempre più forte di Katie: per lei, Poppy avrebbe eliminato Tom Starr e Hollis per impedire che emergesse la verità sulla paternità di Luna e per proteggere la propria posizione accanto a Bill. La scoperta delle lettere nello zaino di Tom, ritrovato nell’appartamento condiviso con la figlia, diventa il tassello decisivo che alimenta i suoi sospetti. Katie non si limita a intuire un segreto scomodo: ormai è certa di avere davanti un quadro molto più grave, fatto di movente, occasione e un passato che la donna avrebbe voluto seppellire.

La tensione cresce anche perché RJ si ritrova coinvolto suo malgrado in questa indagine emotiva e familiare.

Il giovane ascolta con crescente preoccupazione il quadro che emerge dalle parole di Katie e, al tempo stesso, si confronta con Luna, sempre più scossa da ciò che ha scoperto. Il risultato è un fronte narrativo molto forte, in cui il sospetto non riguarda più soltanto Poppy come madre, ma il suo ruolo in una catena di eventi che rischia di travolgere l’intera famiglia.

Bill non si fida, Luna affronta la madre

Parallelamente, Bill confida a Liam il proprio disagio nei confronti di Poppy. Pur essendo innamorato di lei, sente che la compagna gli sta nascondendo qualcosa di grave e non riesce a liberarsi da questa sensazione. Liam prova a ridimensionare i dubbi, attribuendoli allo stress di un cambiamento di vita così radicale, ma Bill resta convinto che dietro quell’inquietudine ci sia molto di più.

Questa sfiducia crescente aggiunge un livello ulteriore alla puntata, perché mostra come il sospetto stia ormai erodendo anche i legami più intimi.

Nel frattempo Luna, già sconvolta dallo zaino di Tom e dalle lettere trovate al suo interno, arriva al confronto con la madre. La ragazza è in crisi, e l’incontro promette di aprire una frattura ancora più profonda tra le due.