La puntata di Beautiful in onda martedì 19 maggio porta la vicenda di Poppy in una fase molto delicata. Katie affronta Bill e ribadisce di avere elementi concreti per sospettare che la donna sia coinvolta nella morte di Tom Starr e di Hollis, mentre Luna interviene con forza per difendere la madre. Nel frattempo R.J. riporta alla luce uno zaino appartenuto a Tom, con dentro lettere che fanno emergere una possibile verità sulla paternità di Luna, e Bill ammette di percepire in Poppy un’ansia costante.

Katie mette Bill davanti alle prove e Luna difende Poppy

Il cuore della puntata è lo scontro diretto tra Katie e Bill. La donna non si limita più ai sospetti: lo affronta apertamente e sostiene che Poppy possa essere coinvolta negli omicidi di Tom Starr e Hollis, indicando moventi e opportunità come elementi decisivi del suo ragionamento. La sua convinzione diventa il motore dell’episodio, perché costringe Bill a fare i conti con una versione dei fatti sempre più pesante e difficile da ignorare.

A prendere subito le difese della madre arriva Luna, sconvolta dalle accuse e pronta a respingere ogni insinuazione. Poppy, dal canto suo, non arretra e attribuisce tutto alla gelosia di Katie, ribadendo di non avere nulla a che fare con la morte dei due uomini.

Il confronto, però, non serve a spegnere i sospetti: al contrario, li rende ancora più urgenti e mostra quanto la frattura tra le tre donne sia ormai profonda.

Lo zaino di Tom cambia tutto: R.J. riapre il caso

Mentre lo scontro tra Katie, Luna e Poppy domina la scena, R.J. porta in primo piano un dettaglio destinato a pesare moltissimo. Alla Forrester Creations interrompe il confronto tra Brooke e Ridge con una scoperta inquietante: uno zaino appartenuto a Tom Starr, ritrovato nell’appartamento condiviso da Luna e Poppy, contiene lettere in cui il musicista afferma di essere il padre biologico di Luna. È un elemento che rimettere tutto in discussione e rafforza la convinzione di Katie che Poppy avesse un movente per farlo tacere.

In parallelo, Bill confida a Liam di avvertire un’ansia costante in Poppy, senza riuscire a spiegarsela fino in fondo. Liam prova a ridimensionare il problema, attribuendolo al cambio improvviso di vita, ma la sensazione è che qualcosa non torni davvero.