La puntata di Beautiful in onda lunedì 4 maggio su Canale 5 si preannuncia tra le più tese della settimana. Al centro dell’episodio ci sarà infatti lo scontro tra Katie e Poppy, con accuse gravissime legate alla morte di Tom e Hollis, mentre alla Forrester Creations cresce l’attesa per la nuova campagna pubblicitaria di Brooke’s Bedroom. Due fronti narrativi molto diversi, ma entrambi destinati a lasciare il segno: da una parte il sospetto di un possibile delitto, dall’altra il ritorno di Brooke sotto i riflettori, con inevitabili nuove tensioni familiari e professionali.

Katie contro Poppy: accuse pesantissime sulla morte di Tom e Hollis

Il momento più forte della puntata riguarda Katie Logan, sempre più convinta che dietro la morte di Tom e Hollis ci sia qualcosa di oscuro. La donna affronta Poppy senza alcuna esitazione e la accusa apertamente di essere coinvolta nelle due morti per overdose.

Secondo Katie, il fatto che entrambe le vittime siano state collegate alla stessa sostanza non può essere una semplice coincidenza. Per questo insinua che Poppy stia nascondendo una verità molto più grande, forse legata proprio a Tom Starr e al suo passato con Bill Spencer. Le sue parole aprono uno scenario inquietante e mettono Poppy sotto una pressione enorme, mentre Luna continua a difendere la madre, convinta della sua innocenza.

La tensione cresce e il sospetto rischia di trasformarsi presto in una vera e propria guerra familiare.

Brooke torna al centro della scena: Steffy frena l’entusiasmo

Parallelamente, alla Forrester Creations si lavora alla nuova campagna della linea Brooke’s Bedroom. Ridge, Brooke e Steffy si preparano alla trasferta a Monte Carlo, dove verrà lanciato il progetto pubblicitario che segna il ritorno della Logan come volto simbolo della collezione.

Hope sostiene con entusiasmo la madre e vorrebbe addirittura che Steffy lasciasse Brooke e Ridge da soli, quasi a regalare loro una sorta di seconda luna di miele. Brooke, incoraggiata da Ridge, ritrova fiducia e sente di poter brillare ancora davanti all’obiettivo, ma Steffy non è dello stesso avviso.

Per lei sarebbe arrivato il momento di cambiare direzione e puntare su un’immagine nuova, aprendo così l’ennesimo fronte di scontro tra le due famiglie. Una tensione professionale che, come spesso accade in Beautiful, rischia presto di diventare personale.