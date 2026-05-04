Da lunedì 11 a domenica 17 maggio su Canale 5 ci sono i nuovi episodi di Beautiful. Gli spoiler vedono Steffy sempre più indispettita dal successo ottenuto da Brooke nel Summit di Montecarlo e non fa nulla per nasconderlo. Intanto Luna dopo aver letto alcune lettere scritte da Tom, inizia a dubitare di Poppy: la figlia si confronta con la madre, ma il rapporto sembra essere sempre più in crisi.

Anticipazioni Beautiful

In occasione dei nuovi episodi della soap americana targata Mediaset, le anticipazioni riguardano ancora una volta la rivalità tra Steffy e Brooke.

Logan è partita insieme a Ridge per andare al Summit di Montecarlo ed è stata accolta come una vera e propria star nonostante l'età che avanza. Durante il viaggio di ritorno, la donna esprime la sua gratitudine all'uomo in quanto l'ha convinta a tornare sulle scene. A Los Angeles invece, Steffy è sempre più frustrata dal successo ottenuto da Brooke e non fa nulla per nasconderlo; ad irritare la donna ancora di più è il fatto di non essere potuta partire per aver dimenticato il passaporto a casa. Steffy ne parla con Finn e Carter ma vedendo il suo compagno assente, s'infuria ancora di più.

Per quanto riguarda Poppy e Luna, il rapporto tra madre e figlia sembra essere sempre più in crisi. Inizialmente la ragazza sembrava appoggiare sua madre nell'escludere un coinvolgimento con le morti di Tom e Hallis, ma qualcosa si è rotto da quando Luna ha scoperto da alcune lettere di essere la figlia di Starr.

Il confronto tra Poppy e Luna si risolve con un nulla di fatto e con incomprensioni ancora più difficile da colmare.

Il parere di alcuni utenti del web

Su X, diversi fan di Beautiful hanno espresso un parere sulle nuove trame. Un utente ha detto: "Ma Steffy esattamente cosa vuole da Brooke? Poteva controllare meglio i documenti e sarebbe partita anche per lei per il Summit". Un altro utente ha aggiunto: "Poppy non me la racconta affatto giusta". A fare da eco ci ha pensato un altro utente: "Luna fa bene a dubitare della madre, altrimenti quest'ultima non le avrebbe tenuto nascosta la paternità di Tom Starr". Un altro utente ha commentato i numerosi intrecci amorosi: "Ma è tutto così bellissimo. Passano gli anni ma gli impicci non finiscono mai di stupirci".