Gli spoiler degli episodi di Beautiful in programma dal 25 al 30 maggio in prima visione su Canale 5 rivelano che Luna tenterà un approccio con Bill Spencer mentre Steffy Forrester scoprirà del bacio tra suo marito Finn e Hope Logan.

Luna bacia Bill, lui la rifiuta

Brooke e Hope rimarranno sconvolte dall'arresto di Poppy, accusata del duplice omicidio di Tom e Hollis dopo il ritrovamento dello zaino della vittima con all'interno delle lettere d'amore e delle sostanze stupefacenti. Luna scoprirà che Bill non è il suo vero padre biologico. La ragazza, a questo punto, bacerà il magnate, che le chiarirà che ha fatto un gesto fuori luogo.

L'uomo rassicurerà Luna, desideroso di continuare a considerarla membro della sua famiglia.

Finn, intanto, confiderà a Steffy che Hope l'ha baciato per celebrare i successi della collezione di Brooke. La donna reagirà con stizza, accusando suo marito di non aver rispettato i suoi avvertimenti e di aver favorito una situazione pericolosa com'era accaduto con Sheila. Allo stesso tempo, Hope (Annika Noelle) dirà a sua madre di essere sopraffatta dai sentimenti che cerca inutilmente di reprimere.

Steffy chiede una pausa a Finn

Le anticipazioni settimanali di Beautiful raccontano che Hope racconterà a Brooke di aver bevuto troppo e per questo di aver baciato Finn. La signora Logan apparirà molto preoccupata per la figlia, temendo che perda la ragione.

Brooke inoltre temerà che la giovane inizi a sviluppare un'ossessione per Finn. Allo stesso tempo, Steffy apparirà così amareggiata da ordinare a suo marito di stare lontana da Hope. La ragazza chiederà una pausa a Finn dopo quello che ha scoperto.

Infine Ridge e Taylor discuteranno animatamente sia per la famiglia che per i problemi in azienda. La donna avrà dei dubbi sulle scelte prese da Forrester sopratutto sulla questione di Brooke, che nel frattempo sarà preoccupata per le possibili conseguenze del bacio avvenuto tra Hope e Finn.

Katie ha sospettato che Poppy avesse posto fine alla vita di Tom

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Beautiful andate in onda a metà maggio su Canale 5, Ridge e Brooke (Katherine Kelly Lang) hanno ottenuto un grande successo a Monte Carlo.

Le vendite sono salite grazie al lancio della linea Brooke's bedroom. Luna, invece, ha scoperto una lettera di Tom in cui affermava di essere suo padre. La giovane ha avuto un confronto con sua madre Poppy, che ha respinto la versione dei fatti.

Al tempo stesso, Katie e suo figlio hanno discusso della missiva scoperta da Luna nello zaino di Tom. La donna è apparsa sicura che Poppy avesse ucciso il senzatetto per impedire a Bill di raccontargli tutta la verità.