La puntata di Beautiful in onda il 5 maggio prosegue sulla scia della tensione già esplosa nei giorni precedenti, portando al centro della scena uno scontro destinato a cambiare gli equilibri tra i protagonisti. Dopo le accuse lanciate da Katie contro Poppy, il conflitto si allarga coinvolgendo anche Luna, pronta a difendere la madre con determinazione. Parallelamente, il mistero legato alle morti di Tom e Hollis continua ad alimentare sospetti e desiderio di giustizia, mentre sullo sfondo emergono tensioni sentimentali sempre più difficili da gestire.

Luna contro Katie: la difesa di Poppy accende lo scontro

Il cuore dell’episodio è lo scontro diretto tra Katie e Poppy, già al centro di accuse gravissime. Ma questa volta la situazione prende una piega ancora più accesa: Luna interviene con forza per difendere la madre, segnando un punto di rottura definitivo.

La giovane non accetta che Katie continui a insinuare dubbi e ad avanzare accuse senza prove e decide di affrontarla apertamente. Il confronto è durissimo: Luna invita Katie a smettere di presentarsi con sospetti infondati e a non interferire più nella loro vita. Nasce così una nuova rivalità, che rischia di trasformarsi in un conflitto duraturo tra le due donne. Katie, dal canto suo, resta convinta delle proprie intuizioni e non sembra intenzionata a fare un passo indietro, alimentando ulteriormente la tensione.

Deacon cerca la verità, mentre Hope fatica a nascondere la gelosia

Accanto allo scontro familiare, la puntata del 5 maggio sviluppa anche il filone investigativo legato alla morte di Tom e Hollis. Deacon si mostra sempre più determinato a scoprire cosa sia realmente accaduto, convinto che non si sia trattato di semplici incidenti ma di qualcosa di molto più oscuro.

Nel frattempo, sul piano sentimentale, emergono nuove crepe: Hope fatica a controllare la propria gelosia nel vedere Steffy e Finn insieme. Un disagio che rischia di crescere e di complicare ulteriormente i rapporti già fragili all’interno della famiglia Forrester. Tra sospetti, rivalità e tensioni emotive, la puntata si chiude così con un clima sempre più carico di conflitti pronti a esplodere nelle prossime settimane.