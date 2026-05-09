Negli episodi di Beautiful in onda dal 10 al 16 maggio, la nuova linea Brooke's Bedroom riceverà un importante riscontro da parte dell'opinione pubblica e le vendite nel sito ufficiale risulteranno essere numerose. Steffy risulterà essere frustrata di fronte al successo di Logan senior, al contrario di Ridge che sarà felice per la moglie.

Ridge e Brooke si godono momenti spensierati nel Principato di Monaco

Ridge si recherà a Monte Carlo insieme a Brooke per un evento importante legato al mondo della moda. Lo stilista però non nasconderà la propria amarezza per l'assenza di Steffy, la quale è dovuta restare a Los Angeles poiché ha dimenticato in ufficio il proprio passaporto.

Intanto sia Ridge che Brooke si concederanno dei momenti spensierati nel Principato, prima dell'inizio dell'evento.

In seguito il Global Fashion Summit prenderà il via e Logan senior, dopo un iniziale momento di emozione, riuscirà a trovare la sicurezza in se stessa e dimostrerà a tutti che la bellezza non ha età. In tutto questo, Steffy osserverà dall'America il successo strabiliante di Brooke ed esternerà a Finnegan e Carter il proprio malcontento per il successo della famiglia Logan.

Katie è certa della responsabilità di Poppy nelle morti al Giardino

Brooke di fronte ai giornalisti ricorderà i momenti gloriosi del passato e presenterà la nuova collezione come una sorta di sua rinascita personale.

Al suo fianco ci sarà Ridge, il quale non mancherà di mostrarle tutto il suo sostegno. Più tardi i due lasceranno Monaco per tornare in America e nel corso del viaggio, Logan senior ringrazierà il marito per avere sempre creduto in lei. Intanto Katie non avrà cambiato opinione e sarà sempre più convinta del coinvolgimento di Poppy nelle morti al Giardino.

Nel frattempo alla Forrester Creations tutti saranno contenti di celebrare il successo della Brooke's Bedroom. Il sito ufficiale infatti registrerà un numero elevato di vendite e Katie, Carter e RJ celebreranno l'ottimo lavoro della campagna social, mentre Ridge esalterà Brooke.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Katie ha accusato espressamente Poppy di essere la responsabile delle morti di Hollis e Tom.

Nozawa però ha respinto ogni addebito e ha invitato l'ex moglie di Bill a non giungere a conclusioni affrettate.

Inoltre Steffy non è riuscita a prendere l'aereo per andare a Monte Carlo, luogo prescelto per la presentazione della nuova linea Brooke's Bedroom.