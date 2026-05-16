Negli episodi di Beautiful in onda dal 17 al 23 maggio, Poppy sarà arrestata dalle autorità in quanto ritenuta la responsabile delle morti di Tom e Hollis. Inoltre Hope bacerà Finnegan in occasione della festa tenuta in casa di Eric, ma il medico farà presente immediatamente che racconterà quanto successo a Steffy poiché non ha intenzione di tenere segreti con lei.

La tensione tra Poppy e Katie cresce sempre di più

Luna verrà a conoscenza che nello zaino di Tom Starr, ritrovato nella abitazione sua e della madre, sono state trovate delle lettere in cui il musicista sosteneva di essere il vero padre.

Katie si mostrerà sempre più certa che Poppy ha ucciso Tom e Hollis per evitare che Bill potesse scoprire ogni cosa, così da non farle più vivere la vita di lusso al suo fianco. Logan pertanto si vorrà confrontare con il suo ex marito, poiché ha paura del fatto che al suo fianco c'è una persona pericolosa.

Nel frattempo Luna rimarrà profondamente turbata dalle accuse nei confronti della madre e la difenderà in ogni modo. Nozawa senior, invece, respingerà ogni addebito nei suoi confronti ed accuserà Katie di essere gelosa del rapporto profondo creatosi tra lei e Bill. La tensione tra le due donne è destinato a crescere sempre di più.

Ridge e Brooke stringono un accordo musicale con la star Danny Romalotti

Nella villa di Eric si terrà una festa per celebrare al meglio il successo della Brooke's Bedroom. La famiglia Logan sarà felice per il grande riscontro ricevuto, al contrario di Steffy che non tollererà il clamore mediatico avuto da Brooke. Pam, invece, ironicamente protesterà per gli abiti audaci indossati dalle cameriere. Inoltre Hope darà un bacio a Finnegan, il quale sarà propenso a raccontare ogni cosa a Steffy poiché non è sua intenzione tenerle niente nascosto.

Nel frattempo la star musicale Danny Romalotti prenderà parte alla festa e Ridge e Brooke riusciranno a stringere un accordo con lui, ma l'entusiasmo sarà scalfito dalla notizia dell'arresto di Poppy.

Questo evento sconvolgerà tutti quanti.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Brooke e Ridge hanno preso parte a Monte Carlo al Global Fashion Summit che si è rivelata una grande occasione per rilanciare la linea Brooke's Bedroom. La campagna pubblicitaria ha riscontrato vendite online record e questo nonostante Steffy ha sempre espresso perplessità sul successo di Logan senior.

Katie, invece, si è mostrata sempre più sospettosa circa il fatto che Poppy è la responsabile delle morti al Giardino.