Negli episodi di Beautiful in onda dal 24 al 30 maggio, Luna scoprirà che Bill non è il suo vero padre biologico e lo bacerà. L'uomo però manterrà subito le distanze dalla ragazza. Inoltre Steffy si vorrà prendere un periodo di riflessione dopo che Finnegan e Hope si sono scambiati un bacio. La giovane Logan chiarirà subito che non si ripeterà più.

Luna turbata dalla notizia che Bill non è suo padre

Hope si sentirà in colpa per avere dato un bacio a Finnegan, al quale spiegherà di avere perso il controllo a causa dell'alcol. La giovane Logan avrà paura che questo gesto possa nuovamente far riaccendere delle tensioni tra le famiglie Logan e Forrester.

Il medico però non se la sentirà di tenere nascosto questo episodio a Steffy e le confesserà ogni cosa, dicendole di non avere mai corrisposto eventuali sentimenti di Hope. La figlia di Ridge non gradirà quanto avvenuto e rimprovererà al marito di avere sottovalutato i suoi racconti, circa l'affinità crescente tra di loro.

Nel frattempo si scoprirà che Poppy è stata arrestata, poiché nella sua abitazione è stato trovato lo zaino di Tom al cui interno sono state trovate delle lettere misteriose ed alcune sostanze proibite. In tutto questo, Luna sarà molto turbata di fronte alla notizia che Bill non è il suo vero padre biologico e gli darà un bacio. L'imprenditore però manterrà subito le distanze dalla giovane Nozawa e le dirà che non dovrà esserci un seguito.

Taylor rimane a Los Angeles per stare vicina a Steffy

Ridge e Taylor si confronteranno in merito agli equilibri creatasi all'interno della Forrester Creations. In particolare la donna esternerà le proprie perplessità riguardo al ruolo sempre più importante di Brooke nell'azienda. Lo stilista sarà felice del fatto che l'ex moglie si fermerà a Los Angeles, ma Hayes spiegherà che questa sua decisione è stata assunta per stare vicino alla figlia.

Nel frattempo Steffy si sentirà scossa dal bacio tra Hope e Finnegan e si prenderà un periodo di riflessione. In tutto questo, Brooke spererà che non sorgano conflitti, mentre Hope ribadirà che non ci sarà più nulla tra lei ed il medico.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Poppy è stata arrestata dalle autorità competenti con l'accusa di avere tolto la vita a Tom Starr e Hollis. Inoltre alla Forrester Creations tutti si sono mostrati contenti, visto l'accordo musicale concretizzato con la star Danny Romalotti.

Hope, invece, non è riuscita a controllare i propri sentimenti e ha dato un bacio a Finnegan, il quale però ha subito dichiarato l'intenzione di voler raccontare l'accaduto alla moglie.