Le anticipazioni di Beautiful delle puntate che andranno in onda dal 24 al 30 maggio svelano che Luna scoprirà di non essere figlia di Bill e lo bacerà cogliendo di sorpresa Spencer.

Hope si scusa con Finn per averlo baciato

Le anticipazioni delle puntate di Beautiful che andranno in onda da domenica 24 a sabato 30 maggio prendono il via dalle scuse che Hope farà a Finn per averlo baciato, adducendo il suo gesto all'atmosfera della festa e al troppo alcool. La Logan chiederà al medico di non dire nulla Steffy per non inasprire le ostilità tra la sua famiglia e i Forrester.

Finn però deluso dal comportamento di Hope non accetterà tali richieste e deciderà di raccontare tutto alla moglie.

Poppy sarà in carcere con l'accusa di aver ucciso Tom e Hollis. Li farà visita alla sorella rivelandole che a droga usata per uccidere i due uomini è quella di cui lei faceva uso ma potenziata con componenti ancora più letali. Brooke e Hope saranno sconvolti dalla notizia dell'arresto di Poppy, anche alla luce del ritrovamento dello zaino di Tom nell'appartamento della donna. A complicare la situazione giungerà la notizia che Luna non è realmente la figlia di Bill. Luna, scoperta l'amara novità, impulsivamente bacerà Bill. Quest'ultimo, sottolineando l'inadeguatezza del gesto, dirà alla giovane di non farlo più perché non riesce a vederla se non come una figlia.

Brooke preoccupata per l'ossessione di Hope per il marito di Steffy

Finn rivelerà a Steffy del bacio con Hope. Steffy reagirà in maniera furiosa rimarcando come il marito non abbia ascoltato i suoi avvertimenti finendo per assecondare Hope. Quest'ultima rivelerà alla madre quanto accaduto alla festa e Brooke si preoccuperà che la figlia abbia sviluppato un'ossessione per Finn.

Taylor giunta in azienda discuterà con Ridge del ruolo di Brooke alla Forrester. Anche se Hope si prenderà la totale responsabilità di quanto accaduto con Finn, Steffy sarà furiosa. Taylor resterà a Los Angeles per appoggiare la figlia, anche se Ridge non capirà i motivi del suo isolamento. Lo scontro tra Steffy e Hope sarà inevitabile e la Forrester deciderà di partire per allontanarsi da tutti.

Prima però Steffy andrà da Liam per raccontare del bacio tra Finn e Hope. Liam ne resterà scioccato. Al contempo, anche Taylor accuserà Hope di essere una rovina famiglie come sua madre.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Beautiful, Katie ha accusato Poppy di aver ucciso Tom e Hollis. La polizia ha arrestato la donna con l'accusa di omicidio. Il grande successo a Monte Carlo, ha portato la Forrester a festeggiare, ma la tensione con la famiglia Logan non si è placata. Hope, presa dall'euforia della festa, ha baciato Finn prendendolo alla sprovvista.