Negli episodi di Beautiful in onda dal 3 al 9 maggio, Katie accuserà Poppy di essere una assassina. Li, nonostante i pessimi rapporti con la sorella, escluderà questa ipotesi. Inoltre Steffy non sarà d'accordo con la scelta del padre di dare un ruolo centrale a Brooke nella nuova collezione, al contrario di Hope che sarà contenta per la madre.

Luna difende la madre Poppy

Si avvicinerà il momento dello shooting fotografico e sia Ridge che Hope supporteranno Brooke, la quale mostrerà più di qualche perplessità visto che non ha più la giovane età di un tempo e temerà di non poter rilanciare la collezione.

Steffy sarà d'accordo con Logan senior e sosterrà la volontà di cambiamento.

Nel frattempo Katie accuserà espressamente Poppy di essere coinvolta negli omicidi di Hollis e Tom e che sta nascondendo qualcosa di importante legata al suo passato. Nozawa senior respingerà però ogni addebito nei suoi confronti. In tutto questo, Luna difenderà l'onorabilità della madre, mentre Deacon sarà convinto del fatto che le due morti per overdosi non sono incidenti ma dei veri e propri omicidi.

Steffy si sente messa in disparte da Ridge

Ridge, Steffy e Brooke saranno pronti a partire alla volta di Monte Carlo, dove si terrà la presentazione della nuova linea di moda Brooke's Bedroom. Hope sarà contenta per il ritorno sulla scena da protagonista della madre, al contrario di Steffy che si sentirà messa in disparte dal padre nelle scelte aziendali.

La moglie di Finnegan rischierà di non partire con Ridge e Brooke, in quanto avrà dimenticato il passaporto in ufficio. Zende, invece, mostrerà grande professionalità nella predisposizione di tutto il materiale promozionale

Nel frattempo Li non noterà nulla di strano in merito alle morti di Hollis e Tom e consiglierà a Katie di non giungere a conclusioni affrettate. L'ex moglie di Bill però continuare a sospettare di Poppy, ma la dottoressa Nozawa non penserà che la sorella possa essere una assassina e questo nonostante i pessimi rapporti tra le due.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Steffy è riuscita a ritrovare la giusta serenità al fianco di Finnegan il quale ha detto espressamente alla moglie che la sua famiglia è la priorità.

Inoltre non sono mancate le tensioni tra Ridge e la figlia dopo la scelta dello stilista di assegnare a Brooke un ruolo centrale nella linea Brooke's Bedroom.

Hope, invece, ha rivelato a Finnegan di essere attratto da lui, mentre Katie ha manifestato più di qualche dubbio sull'operato di Poppy.