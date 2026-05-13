Su Canale 5 sono pronti ad andare in onda i nuovi episodi di Beautiful. Nella settimana che va da domenica 17 a sabato 23 maggio, Poppy viene fermata dalla polizia con l’accusa di omicidio. Intanto durante la festa per celebrare il successo della Brooke’s Bedroom Hope ha dato un bacio a Finn. Quest’ultimo non riesce a non pensare all’accaduto e turbato per il gesto vuole raccontare tutto a Steffy.

Anticipazioni Beautiful

In occasione dei nuovi episodi di Beautiful, le anticipazioni riguardano principalmente le morti sospette di Tom Starr e Hollis a Il Giardino.

Katie è sempre più convinta che Poppy sia coinvolta e quindi decide di parlarne con Bill. Secondo la donna, Poppy potrebbe aver agito per evitare che si venisse a sapere che Tom è il padre biologico di Luna. Inoltre Katie crede che Bill stia sottovalutando la pericolosità di Poppy. Mentre Luna continua a difendere sua madre, Poppy si scontra con Katie.

Intanto a casa di Eric le sorelle Logan organizzano un party per festeggiare il successo Brooke nel ritorno della moda. Durante i festeggiamenti la rokstar Danny Romolotti accetta di collegiate con la Forrester Creation, ma quando tutto sembra andare per il verso giusto accade qualcosa che sconvolge gli equilibri: Poppy viene fermata dalla polizia perché sospettata delle morti di Tom e Hollis.

Alla festa è accaduto anche un altro episodio che ha turbato Finn: Hope lo ha baciato, ma l’uomo intende raccontare tutto a Steffy.

Dove e quando seguire la tv soap americana

È possibile seguire gli episodi della tv soap americana tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 13:45/14:00. Tutti coloro che invece intendono seguire Beautiful in demand possono farlo in modo del tutto gratuito su Mediaset Infinity.

Il commento di alcuni utenti del web

Su X diversi utenti hanno commentato le nuove trame di Beautiful. Un utente ha affermato: “Palese che Poppy c’entrasse con le morti di Tom e Hollis”. Un altro utente ha aggiunto: “Non capisco perché Luna continua a difendere sua madre, dopo che quest’ultima le ha nascosto la paternità di Tom Starr”. Un altro utente ha criticato Steffy: “Ma basta con questa gelosia nei confronti di Brooke”. Infine c’è chi ha affermato: “Brava Katie che ha cercato di aprire gli occhi a Bill su Poppy”.