Nella settimana che va da lunedì 4 a domenica 10 maggio, i nuovi episodi di Beautiful parlano di alcuni colpi di scena. Luna in modo del tutto casuale trova uno zaino appartenente a Tom e aprendolo trova delle lettere in cui scopre di essere la figlia. Intanto la morte di Tom e Hollis non sembra essere così casuale: Katia è sempre più convinto che Poppy sia coinvolta nei casi di overdose.

Anticipazioni Beautiful

Le anticipazioni legate ai nuovi episodi di Beautiful girano tutte intorno alla morte per overdose di Tom Starr e Hollis. Secondo Katie, la responsabile potrebbe essere proprio Poppy avendo avuto un passato burrascoso.

Sebbene sia stata messa alle strette Poppy nega le accuse e riceve il supporto di sua figlia Luna: la ragazza infatti, non crede che la madre sia capace di fare del male a qualcuno. Tuttavia anche Deacon crede le morti dei suoi amici non siano casuali, visto lo stesso tipo di sostanza stupefacente rinvenuta al momento del decesso. Katie sempre più sospettosa inizia ad indagare sul passato di Poppy e Tom, al punto da scoprire tramite Li che la donna in passato ha avuto delle dipendenze: Li non ha un buon rapporto con la sorella e a sua volta dubita di Sheila.

Dopo aver trovato Bill e Poppy in un momento d'intimità, Will non reagisce bene e su suggerimento di Luna decide di tornare nel loro vecchio appartamento.

È lì che Luna trova uno zaino appartenente a Tom con all'interno diverse lettere in cui sostiene di essere il padre della ragazza.

Per quanto riguarda gli affari, la linea di Hope sembra avere risultati piuttosto deludenti. Brooke, Steffy e Ridge invece sono in procinto di partire per il Principato di Monaco, ma la ragazza dimentica il passaporto e quindi è costretta a restare a casa. Nel frattempo Sheila torna libera e anche lei pensa che le morti di Tom e Hallis presso Il Giardino non siano casuali.

Dove e quando seguire la soap Mediaset

La soap più longeva in onda sulle reti Mediaset è possibile seguirla su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle ore 13.50.

Tutti coloro che invece intendono seguire i nuovi episodi di Beautiful anche in streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity in modo del tutto gratuito.