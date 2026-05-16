Beautiful torna con nuovi sviluppi carichi di tensione e rivelazioni destinate a sconvolgere i rapporti tra i protagonisti. Nelle puntate in onda da domenica 17 a sabato 23 maggio su Canale 5, la verità sul passato di Poppy inizia a emergere in modo sempre più inquietante, mentre tra i Forrester si alternano momenti di festa e conflitti pronti a riaccendersi. Tra accuse, segreti e scelte difficili, gli equilibri saranno messi a dura prova.

Katie accusa Poppy, Bill è combattuto e Luna difende la madre

Il ritrovamento dello zaino di Tom Starr nell’appartamento di Poppy e Luna dà il via a una serie di sospetti sempre più gravi.

Le lettere trovate all’interno, in cui Tom si dichiara il vero padre biologico di Luna, sconvolgono Katie e R.J., che iniziano a credere che Poppy possa aver agito per proteggere il proprio segreto. Katie affronta apertamente Bill, accusando la donna di essere coinvolta nella morte di Tom e Hollis. Bill, pur innamorato, ammette a Liam di percepire un’inquietudine crescente, segno che qualcosa non torna. Lo scontro esplode davanti a Luna, che reagisce con fermezza difendendo la madre, mentre Poppy respinge ogni accusa e contrattacca, accusando Katie di essere accecata dalla gelosia. La situazione precipita ulteriormente quando Poppy viene arrestata, lasciando tutti sotto shock e alimentando i dubbi sulla verità.

Festa alla Forrester e nuove crepe: Hope in crisi, Finn pronto a dire tutto

Alla Forrester Creations si tenta di mantenere un clima positivo con il ritorno della linea Brooke’s Bedroom. Brooke e Ridge organizzano un evento alla villa di Eric, accogliendo anche Danny Romalotti e Christine Blair, ma dietro l’atmosfera elegante emergono tensioni irrisolte. Steffy osserva con distacco l’entusiasmo generale attorno a Brooke, mentre si accenna alle difficoltà della linea “Hope for the Future”. Proprio Hope attraversa un momento delicato: confessa a Brooke di sentirsi confusa e sempre più coinvolta da Finn. Quando lui la affronta, la situazione si fa tesa: il medico non accetta quanto accaduto tra loro e decide di non nascondere la verità a Steffy. Questa scelta rischia di destabilizzare definitivamente la famiglia, riaprendo ferite che non si sono mai davvero rimarginate.