Le trame delle nuove puntate di Beautiful in programma dal 18 al 24 maggio in prima visione su Canale 5 rivelano che Poppy finirà in carcere accusata di duplice omicidio. Hope Lope, invece, confiderà a Brooke di provare un'attrazione per Finn.

Katia accusa Poppy della morte di Tom e Hollis

Katie avrà un duro confronto con Bill dove accuserà Poppy di essere coinvolta nella morte di Tom e Hollis. Intanto il pubblico apprenderà che nello zaino del defunto Tom vi erano alcune lettere in cui sostiene di essere il padre biologico di Luna. La scoperta inquietante verrà fatta nella casa di Luna e Poppy.

A casa di Eric, invece, verrà organizzato un grande party per celebrare il successo della Brooke's Bedroom. Brooke e Ridge inviteranno la rockstar Danny Romalotti per ottenere i diritti delle sue canzoni per la nuova campagna pubblicitaria. Anche alla Forrester Creations ci saranno festeggiamenti per il ritorno della madre di Hope nel mondo ella monda e per l'arrivo di Danny Romalotti nella collaborazione. Il clima di serenità sarà turbato da nuovi problemi tra le Logan ed i Forrester.

Hope dice a Brooke di essere presa da Finn

Le anticipazioni settimanali di Beautiful rivelano che Poppy verrà portata in carcere con l'accusa di duplice omicidio. Il vice-capo Baker informerà la madre di Luna di aver trovato nello zaino di Tom della droga che avrebbe causato la morte di lui e di Hollis all'interno de Il Giardino.

Poppy giurerà di non sapere niente delle sostanze stupefacenti ma non sarà creduta.

Infine Hope rivelerà a sua madre di essere entrata in crisi. La ragazza racconterà a Brooke di essere molto presa da Finn.

Brooke ha conquistato tutti col rilancio della Brooke's bedroom

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Beautiful andate in onda ad inizio maggio su Canale 5, Brooke ha conquistato tutti con il rilancio della Brooke's bedroom a Montecarlo. Ridge è apparso felice del risultato ottenuto dalla compagna e non ha nascosto il suo orgoglio. Lo stilista ha pensato ai festeggiamenti da organizzare una volta tornati a Los Angeles. Intanto, il sito ufficiale della casa di moda è andato in crisi a causa dell'enorme traffico generato dalle vendite online.

Steffy è riuscita a risolvere la situazione tecnica. Hope, invece, ha dimostrato di avere un peso enorme all'interno della Forrester Creations, finendo per mettere in ombra la sorellastra. Quest'ultima è apparsa infastidita dal crescente successo della Logan. A peggiorare la situazione c'ha pensato Brooke, la quale ha lanciato alcune frecciatine a Steffy. Hope ha sottolineato quando sia stata importante sua madre nel successo dell'azienda grazie alla sua collezione.