Da lunedì 25 a domenica 31 maggio su Canale 5 si apprestano ad andare in onda i nuovi episodi della soap americana Beautiful. Gli spoiler parlano dell'ennesima frattura tra la famiglia Spencer e la Forrester a causa del bacio di Hope a Finn. Luna, dopo aver appreso che il padre biologico è Tom Starr, bacia d'impulso Bill che a sua volta appare perplesso e mette subito in chiaro che per lui sarà sempre parte della famiglia.

Beautiful: anticipazioni 25-31 maggio

Le anticipazioni vedono ancora una volta protagoniste Luna e Poppy: quest'ultima è stata arrestata con l'accusa di omicidio nei confronti di Tom Starr e Hollis.

La donna ha alle spalle un passato con delle dipendenze da stupefacente ed ha nascosto alla figlia che il padre biologico fosse Tom. Notizia che ha sconvolto Luna e quindi d'impulso ha baciato Bill: l'uomo però si è subito scansato e ha ribadito alla ragazza che nonostante non sia il padre biologico, per lui sarà sempre un membro della sua famiglia.

Per quanto riguarda gli altri protagonisti sembra essere in atto una nuova frattura tra la famiglia Spencer e la Forrester. Durante i festeggiamenti per il successo ottenuto da Brooke a Montecarlo, Hope ha dato un bacio a Fiin. Quest'ultimo ha immediatamente confessato il tutto alla moglie, ma Steffy lo ha accusato di non averle dato retta sulle distanze da prendere con la ragazza.

Scossa per ciò che è accaduto tra Finn e Hope, Steffy decide di allontanarsi per un po'. Anche Brooke appare preoccupata per il gesto della figlia, poiché non è la prima volta che Steffy e Hope si contendono lo stesso uomo. Gli affari dell'azienda invece vedono in disaccordo Ridge e Taylor, ma dopo aver trovato un compromesso la donna decide di restare per offrire il suo supporto a Steffy.

Dove e quando seguire la soap americana

È possibile seguire i nuovi episodi della tv soap americana tutti i giorni dal lunedì alla domenica su Canale 5, alle ore 13:40.

Tutti coloro che intendono seguire Beautiful non in chiaro, possono farlo sul sito gratuito Mediaset Infinity. Inoltre sulla piattaforma sono disponibili anche i precedenti episodi visto che stiamo parlando di una soap opera piuttosto longeva.