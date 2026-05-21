Le trame delle nuove puntate di Beautiful trasmesse dal 25 al 31 maggio in prima visione su Canale 5 raccontano che Bill apprenderà di non essere il padre biologico di Luna. Steffy Forrester, invece, sarà ferita dopo aver ascoltato un racconto di Finn.

Bill non è il vero padre di Luna

Poppy riceverà la visita di Li in carcere. Le due sorelle discuteranno sullo zaino di Tom ritrovato nell'appartamento contente la droga che ha provocato la morte di due uomini. Brooke apparirà sconvolta dall'arresto di Poppy come Hope in seguito al ritrovamento di alcune prove compromettenti.

A rendere il clima ancora di più incandescente sarà la notizia che Bill non è il vero padre di Luna. Quest'ultima apparirà così disperata da cercare conforto tra le braccia del magnate. I due si scambieranno un bacio appassionato. Ma l'uomo farà capire alla ragazza che il gesto è stato inopportuno anche se le giurerà che continuerà a proteggerla.

Finn, invece, sarà sincero con la moglie, dicendole di aver baciato Hope durante la festa organizzata per il lancio della collezione di Brooke. Steffy reagirà con rabbia, incolpando suo marito di aver sottovalutato una situazione compromettente per il loro matrimonio.

Steffy ferita dal racconto di Finn

Stando alle anticipazioni settimanali di Beautiful si evince che Hope confesserà tutto alla madre, ammettendo di aver cercato di reprimere i sentimenti che prova per Finn.

Brooke temerà che sua figlia possa avere un'ossessione nei confronti del dottore e ripetere gli errori del passato. Hope si assumerà ogni responsabilità assicurando che non succederà mai più. Steffy, invece, sarà ferita dal racconto di Finn e per questo sarà decisa ad allontanarsi da lui per un po' di tempo.

Infine Ridge e Taylor avranno un confronto sulle dinamiche famigliari. La dottoressa Hayes apparirà dubbiosa riguardo il ruolo di Brooke nell'azienda.

Steffy ha fatto i complimenti a Brooke per aver salvato la casa di moda

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Beautiful andate in onda a metà maggio su Canale 5, il trionfo della linea di Brooke ha portato una ventata positiva in azienda.

Steffy ha messo a malincuore che la matrigna ha salvato la casa di moda in un momento molto delicato a livello economico. La donna ha fatto i complimenti alla signora Logan, che ha inteso questo come un gesto di pace. Hope, invece, non è apparsa intenzionata a perdonare Steffy, convinta che abbia sabotato la sua linea. La donna complice un bicchiere di troppo ha provocato la sorellastra, che ha faticato non poco a trattenere il nervosismo. La situazione è peggiorata quando Hope ha guardato con insistenza Finn e Steffy.