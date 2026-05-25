In occasione dei nuovi episodi di Beautiful in onda da lunedì 1 a domenica 7 giugno, gli spoiler vedono Luna commettere un gesto scioccante: la ragazza infatti, rapisce e tiene rinchiusa in una gabbia Steffy. Intanto il matrimonio di quest'ultima con Finn viene messo a dura prova a causa del bacio che Hope ha dato all'uomo durante il party per omaggiare il ritorno sulle scene di Brooke.

Anticipazioni Beautiful

Le anticipazioni legate alle nuove trame, vedono ancora una volta Luna al centro delle dinamiche. La ragazza infatti, ancora sconvolta per aver scoperto che Tom era suo padre decide di rapire e mettere in una gabbia Steffy.

Durante la prigionia, Luna racconta alla donna cose sconcertanti mentre la sparizione della donna in circostanze misteriose diventa sempre più preoccupante.

Intanto per Steffy non sembra proprio esserci pace, visto che prima di essere rapita stava vivendo un momento di crisi con Finn a causa del bacio di Hope: addirittura la Forrester ha pensato di chiudere il matrimonio con il dottor Finnegan.

Dove e quando seguire la soap americana

È possibile seguire gli episodi della tv soap americana più longeva di Mediaset, tutti i giorni dal lunedì alla domenica su Canale 5 alle ore 13:40.

Gli episodi sono presenti anche sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity, dov'è possibile trovare anche i vecchi episodi.

Il parere degli utenti del web

SU X, le trame legate a Beautiful continuano ad essere oggetto di discussione tra gli appassionati.

Un utente ha scritto: "Taylor Hayes è una finta buona". Al contrario un utente ha affermato: "Sinceramente preferisco Taylor alla figlia". Tra gli utenti c'è chi ha commentato: "Sono scioccata dal modo in cui hanno rovinato il personaggio di Luna". Un altro spettatore ha aggiunto: "Se in tutto questo il padre di Luna è Tom, come sia possibile che il test del dna sia risultato sbagliato? Vorrei una spiegazione a tutto questo". Un ulteriore spettatore ha commentato: "Leggo commenti assurdi su Hope, visto che ha dato solamente un bacio a Finn e nulla di più". Infine c'è chi ha aggiunto: "Tra Steffy e Hope, io personalmente preferisco la seconda. Della Forrester non se ne può più".