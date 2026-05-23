Le trame delle puntate americane di Breautiful in programma a breve sui teleschermi di Canale 5 raccontano che Steffy Forrester vivrà momenti di grande paura. La moglie di Finn si risveglierà all'interno di una gabbia di ferro dopo aver bevuto dell'acqua avvelenata offerta da Luna.

Steffy vede Luna baciare Bill e le chiede una spiegazione

Steffy chiederà a Liam una pausa dopo aver scoperto che si è baciato con Hope. La donna si appresterà a lasciare Los Angeles per qualche tempo. Ma prima di farlo, Steffy raggiungerà villa Spencer per informare Liam dell'accaduto.

Tornata poi indietro per riprendere il telefono, Steffy vedrà ad un bacio tra Bill e Luna. La sorellastra di Hope sarà all'oscuro che la ragazza non è la vera figlia del magnate e per questo sarà sconvolta di averla vista fare delle avance al genitore. Luna, intanto, si accorgerà della presenza di Forrester. Quest'ultima pretenderà una risposta dalla ragazza, dato che ha una relazione con RJ. Luna cercherà di giustificarsi per il difficile momento che sta passando a causa dell'arresto della madre Poppy, che l'ha portata a cercare affetto da Bill.

Steffy viene rinchiusa in una gabbia da Luna

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che Steffy capirà che Luna sta nascondendo qualcosa di terribile del suo passato.

La moglie di Finn, a questo punto, berrà dell'acqua adulterata che la farà piombare in un sonno profondo. Al risveglio la donna si ritroverà all'interno di una gabbia, prigioniera di Luna ovvero la vera responsabile delle morti di Tom e Hollis ad Il Giardino.

Poppy è stata arrestata con l'accusa di duplice omicidio

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Beautiful andate in onda a fine maggio sui teleschermi italiani, Hope in preda ai fumi dell'alcool ha baciato Finn. Brooke si è accorta ma prima che sua figlia potesse raccontarle qualcosa ha ricevuto un messaggio da parte del dottore che le ha invitata a raggiungerla nel suo studio. In questa circostanza, Finn ha urlato contro Hope per il suo comportamento e per il fatto che abbia tradito la loro amicizia.

La giovane Logan ha sperato che il marito di Steffy mantenesse il segreto su quanto successo tra di loro. Ma il dottore non se l'è sentita a mentire alla moglie.

Katie, invece, ha pregato Bill di non dare credito a Poppy. Il magnate ha deciso di dare ragione all'ex moglie ed ha acconsentito di rifare il test di paternità. L'uomo ha informato Luna della sua decisione, apparendo consapevole delle possibili conseguenze. Poppy è stata arrestata con l'accusa di aver posto fine alla vita di Tom e Hollis dopo il ritrovamento della droga a casa di lei da parte del vice capo Baker.