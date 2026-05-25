Le trame delle puntate americane di Beautiful in programma attualmente sulla Cbs e tra un anno sui teleschermi di Canale 5 annunciano i ritorni di due personaggi. Wyatt Fuller e Shauna Fulton torneranno a Lon Angeles, scatenando il malcontento da parte di Bill Spencer.

Wyatt Fuller fa ritorno a Los Angeles

Due inaspettati ritorni saranno i protagonisti delle puntate americane di Beautiful in programma a fine maggio sulla Cbs. Il pubblico assisterà al ritorno di Wyatt Fuller interpretato da Darin Brooks. Il giovane era stato visto per l'ultima volta nella soap opera americana nel 2024 quando aveva deciso di lasciare Los Angeles, apparendo molto scosso in seguito alla rottura con Flo.

I telespettatori apprenderanno cos'è successo in questi anni al fratello di Liam. Dagli spoiler si apprende che Bill si rivolgerà ad un volto del passato per aiutarlo a promuovere la nuova casa di moda Logan. Allo stesso tempo, la vita del magnate subirà uno scossone in seguito al ritorno di Shauna, interpretata dall'attrice Denise Richards. Il personaggio aveva salutato tutti nel 2024 quando Carter fresco di rottura si risolse a lei in cerca di risposte sull'ex fidanzata Quinn Fuller.

Bill non è felice di rivedere Shauna

Nelle puntate americane di Beautiful, Bill non apparirà per nulla felice di rivedere Shauna a Los Angeles, poiché tra di loro non era mai corso buon sangue. Liam, nel frattempo, accoglierà a braccia aperte suo fratello Wyatt, che lo aggiornerà sulla sua nuova vita lontano dalla città.

Il ritorno dei due personaggi potrebbe non essere solo una coincidenza. Non è da escludere che Wyatt e Shauna andranno a formare una coppia proibita a causa della loro passata parentela.

I Forrester hanno festeggiato il successo della collezione di Brooke

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Beautiful andate in onda a fine maggio in Italia, tutti i componenti della famiglia Forrester hanno festeggiato gli ottimi risultati dalla collezione Brooke's bedroom. Allo stesso tempo, Christine ha fatto notare che la Hope for the future è sempre più in crisi. Intanto Luna ha trovato una lettera all'interno dello zaino di Tom che era in casa di sua madre. La ragazza ha così scoperto che il defunto senzatetto era suo padre.

Katie, invece, è apparsa certa che Poppy fosse l'assassina di Tom e che si stesse approfittando degli Spencer. La donna è stata poco dopo arrestata.

Brooke ha provato ad avvicinarsi a Steffy per appianare le rivalità tra Logan e Forrester. Infine Hope non è riuscita a raccontare alla madre del suo avvicinamento con Finn, con il quale si è scambiata un bacio. Il dottore ha detto alla donna di voler raccontare tutto a Steffy.