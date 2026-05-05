Torna in prima serata su Rai 2 Belve Crime, l'attesissimo spin-off del format ideato e condotto da Francesca Fagnani. La prima puntata, ricca di storie di crimini e interviste senza filtri, promette di immergersi nelle vicende più oscure della cronaca nera italiana, mettendo al centro colpevoli, testimoni e protagonisti di casi giudiziari che hanno profondamente segnato l'opinione pubblica.

In questa occasione inaugurale, sullo sgabello di Belve Crime siederanno tre figure di spicco: Katharina Miroslawa, Roberto Savi e Rina Bussone. Le loro storie, cariche di complessità e interrogativi, saranno introdotte e contestualizzate da Elisa True Crime, la nota youtuber e podcaster che guiderà il pubblico attraverso i dettagli di ogni vicenda prima dell'intervista principale.

Il caso di Katharina Miroslawa: il "giallo di Parma"

La puntata si apre con uno dei casi più discussi e controversi della cronaca italiana: quello di Katharina Miroslawa. Ex ballerina di nightclub, Miroslawa fu condannata a oltre vent’anni di carcere per l’omicidio dell’imprenditore Carlo Mazza. Il delitto avvenne nel centro storico di Parma nella notte tra l’8 e il 9 febbraio 1986, e divenne presto noto come il "giallo di Parma", un caso che ha affascinato e turbato per il suo intrigo fatto di passione, denaro e violenza.

Le accuse rivolte a Miroslawa la vedevano coinvolta, insieme al marito e al fratello, nell'aver orchestrato l'omicidio con un chiaro movente economico: incassare una polizza vita da un miliardo di lire.

Nel corso dell'intervista con Francesca Fagnani, Katharina Miroslawa ha avuto modo di esporre la propria versione dei fatti, denunciando quello che lei percepisce come un profondo pregiudizio nei suoi confronti. Ha affermato di essere stata considerata la "colpevole perfetta", proprio a causa del suo passato da ballerina di night, una figura che, a suo dire, si prestava facilmente a tale etichetta.

Il confronto tra la conduttrice e l'intervistata si è rivelato particolarmente acceso. Miroslawa ha richiamato l'attenzione su alcuni elementi che, a suo dire, sarebbero stati trascurati o sottovalutati dai giudici durante il processo. Tra questi, l'acquisto di costumi da bagno, che secondo la sua tesi, avrebbe dovuto dimostrare la sua effettiva intenzione di partire per una vacanza con Mazza.

La replica di Francesca Fagnani non si è fatta attendere, sottolineando con fermezza il movente economico alla base del delitto. Nonostante ciò, Miroslawa ha insistito sulla sua verità, evidenziando la tensione e i punti di vista diametralmente opposti che hanno caratterizzato la vicenda giudiziaria e che continuano a emergere nel dibattito.

Gli altri protagonisti e la filosofia di Belve Crime

Oltre al caso di Katharina Miroslawa, la prima puntata di Belve Crime presenterà altre due interviste di grande impatto. Una è quella a Roberto Savi, realizzata all'interno del carcere di Bollate, e l'altra vede protagonista Rina Bussone. Tre storie profondamente diverse tra loro, ma unite da un filo conduttore comune: il confronto diretto con la natura del male e il tentativo di scandagliare le radici più profonde che spingono gli individui a compiere azioni estreme.

Con questo approccio investigativo e introspettivo, Belve Crime si conferma un esperimento televisivo audace, che ambisce a superare il mero resoconto dei fatti di cronaca. Il programma punta a un'indagine più profonda sull'animo umano, sulle motivazioni complesse e spesso incomprensibili che sottostanno ai crimini. Il format mantiene intatto lo stile incisivo, diretto e incalzante che contraddistingue Francesca Fagnani, capace di mettere in luce contraddizioni, silenzi e scomode verità dei suoi interlocutori, offrendo al pubblico una prospettiva unica sulle vicende trattate.