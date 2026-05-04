“Ero la colpevole perfetta — afferma Katharina Miroslawa —, quella donna senza scrupoli che uccide per denaro.

Se fossi stata una bella casalinga nessuno si sarebbe interessato a me.

Invece ho lavorato in un night e allora sono una poco di buono, no?”.

A quarant’anni dall’omicidio dell’industriale Carlo Mazza, avvenuto nel centro storico di Parma nella notte tra l’8 e il 9 febbraio 1986, Katharina Miroslawa torna a parlare in un’intervista a Belve Crime, in onda martedì 5 maggio alle 21.20 su Rai2.

L’ex ballerina di nightclub, all’epoca molto nota in città, fu condannata a oltre vent’anni di carcere per l’uccisione del suo amante, insieme al fratello e al marito.

Secondo le sentenze definitive, il movente era legato all’incasso della polizza vita da un miliardo di lire stipulata da Mazza proprio a favore della Miroslawa, di cui l’uomo era profondamente innamorato.

Durante l’intervista non sono mancati momenti di tensione, soprattutto quando la donna ha richiamato alcuni elementi che, a suo dire, sarebbero stati trascurati dai giudici. Tra questi, l’acquisto in Germania di alcuni costumi da bagno, che secondo la sua versione avrebbero dimostrato l’intenzione di tornare in Italia per partire in vacanza con Mazza. “Quel costume — sostiene — poteva essere anche una prova che io volevo davvero andare. Perché se lei legge bene le sentenze, io esisto da qualche parte perché sono beneficiaria dell’assicurazione”.

“No, lei esiste perché si chiama movente”, replica secca Francesca Fagnani. “Questa è la verità — insiste Miroslawa — è quel costume da bagno. Dice molto di più di tutti questi processi!”. E Fagnani, perplessa: “Insomma…”.

Nella puntata trovano spazio anche le interviste a Roberto Savi, realizzata nel carcere di Bollate, e a Rina Bussone. Ogni storia è introdotta da Elisa True Crime, youtuber e podcaster che presenta i protagonisti e le loro vicende.

Belve Crime, ideato e condotto da Francesca Fagnani e prodotto da Fremantle, è scritto con Alessandro Garramone e Giuseppe Bentivegna, con la consulenza di Giovanni Bianconi, Andrea Ossino e Giuliano Foschini, e la collaborazione di Chiara Capuani. La regia è firmata da Mauro Stancati.