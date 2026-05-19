Raffaele Sollecito è tornato a parlare della sua complessa vicenda giudiziaria e delle profonde ripercussioni sulla sua vita, in una recente intervista a ‘Belve Crime’, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai 2. L’ex imputato, assolto in via definitiva nel 2015 per l’omicidio di Meredith Kercher, ha rivelato come, nonostante la sentenza giudiziaria, una parte significativa dell’opinione pubblica continui ad associarlo alla colpevolezza. Sollecito ha descritto questa persistente percezione come una vera e propria “condanna parallela”, un peso che continua a gravare su di lui anche a distanza di anni dalla conclusione del processo.

Il peso dell'opinione pubblica

Nel corso dell’intervista, Sollecito ha ripercorso le tappe salienti della sua esperienza, dalla fase delle indagini ai successivi processi che lo hanno visto coinvolto insieme ad Amanda Knox. Ha sottolineato come la pressione mediatica abbia giocato un ruolo cruciale nel mantenere vivo il sospetto nei suoi confronti. Ha affermato che ancora oggi una larga parte degli italiani lo considererebbe colpevole, nonostante la sua assoluzione definitiva. L'ex imputato ha anche raccontato di aver subito pressioni psicologiche e intimidazioni durante i primi interrogatori in questura, e di aver vissuto momenti di forte disagio e deprivazione sensoriale durante la detenzione in isolamento, arrivando a temere per la sua salute mentale.

Conseguenze sulla vita personale e professionale

Il pregiudizio legato al caso Kercher ha avuto un impatto significativo sulla vita di Sollecito, sia a livello personale che professionale. Ha rivelato che diverse aziende hanno annullato contratti di lavoro già firmati, una volta venute a conoscenza del suo passato giudiziario. Questa distanza tra la verità processuale e la percezione comune ha continuato a influenzare la sua quotidianità, rendendo difficile un pieno reinserimento nella società. L’intervista ha toccato anche la fine della sua relazione con Amanda Knox e le difficoltà psicologiche affrontate durante la detenzione, tra cui episodi di squilibrio psichico. Oggi, Sollecito lavora come ingegnere informatico, ma il ricordo della vicenda e il giudizio pubblico continuano a segnarlo.

La vicenda giudiziaria di Meredith Kercher

Il caso ha avuto inizio con il tragico omicidio della studentessa britannica Meredith Kercher a Perugia nel 2007. La complessa vicenda giudiziaria ha attraversato diversi gradi di giudizio, culminando nell’assoluzione definitiva di Raffaele Sollecito e Amanda Knox. Il processo ha generato un’enorme risonanza mediatica e un acceso dibattito sull’influenza dell’opinione pubblica sui procedimenti legali. Sollecito, attraverso le sue dichiarazioni, continua a evidenziare la necessità di distinguere chiaramente tra le sentenze emesse dalla giustizia e le persistenti percezioni collettive.