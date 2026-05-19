Torna in prima serata su Rai 2, martedì 19 maggio, l’appuntamento con ‘Belve Crime’, il programma condotto da Francesca Fagnani. La trasmissione si propone di esplorare il lato oscuro dell’animo umano attraverso interviste a colpevoli, testimoni o protagonisti di crimini. La seconda puntata, dedicata a quattro storie, vedrà tra i suoi ospiti principali Raffaele Sollecito.

Sollecito è noto per essere stato imputato, insieme ad Amanda Knox, per il delitto di Perugia del 2007, vicenda dalla quale è stato assolto in via definitiva nel 2015. La sua intervista con Fagnani promette una prospettiva unica su uno dei casi giudiziari più discussi.

Format e novità di ‘Belve Crime’

Ideato e condotto da Francesca Fagnani, il programma si distingue per la scelta di portare in studio figure che hanno vissuto complesse vicende giudiziarie. Ogni settimana, Fagnani si confronta con chi ha avuto un ruolo centrale in casi di cronaca, sia come autore, testimone o accusato.

Una novità di questa puntata è l'introduzione delle storie da parte di Elisa True Crime, youtuber e podcaster. Avrà il compito di presentare ciascun protagonista e la sua vicenda, offrendo un ulteriore approfondimento sulle dinamiche personali e giudiziarie.

Raffaele Sollecito: l’intervista clou

Tra le quattro interviste, quella a Raffaele Sollecito è uno dei momenti più attesi.

Il suo coinvolgimento nel celebre caso giudiziario di Perugia e il lungo percorso processuale, culminato con l’assoluzione definitiva, rendono la sua testimonianza particolarmente significativa.

La sua presenza a ‘Belve Crime’ offre l’occasione per ascoltare il suo punto di vista e riflettere sulle profonde conseguenze personali e pubbliche di vicende giudiziarie di grande impatto mediatico. Il programma si conferma uno spazio televisivo essenziale per l’approfondimento e il confronto su temi complessi, stimolando il dibattito e favorendo la comprensione delle storie umane dietro i fatti di cronaca.