Vittorio Brumotti, noto inviato di Striscia la Notizia e campione di bike trial, è stato ospite a Ciao Maschio, il programma di Nunzia De Girolamo, dove ha ripercorso le tappe salienti della sua vita e carriera. Durante la conversazione, Brumotti ha condiviso dettagli inediti sul suo rapporto con Diego Armando Maradona, conosciuto dopo aver scalato la Burj Khalifa, e ha ribadito il suo impegno nella lotta contro la droga e le piazze di spaccio.

Il ricordo di Maradona: un monito contro la droga

Il legame tra Brumotti e il leggendario Diego Armando Maradona si è consolidato attraverso momenti privati, passione per il calcio e la bicicletta.

Brumotti ha raccontato di aver frequentato la casa del Pibe de Oro, cucinando insieme a lui e donandogli una bicicletta. Il momento più significativo è stato quando Maradona gli confessò che “la droga l’ha rovinato”. Brumotti ha anche ricordato un video in cui il campione argentino definiva la droga “una merda”. Questo messaggio, di enorme rilevanza, ha profondamente influenzato la battaglia personale di Brumotti contro le dipendenze, soprattutto considerando che Maradona stesso, in un periodo di ricerca di redenzione, aveva espresso un monito così forte.

La battaglia di Brumotti nelle periferie difficili

L'impegno di Brumotti si è poi focalizzato sulle piazze di spaccio, dove da anni si dedica a contrastare il fenomeno della droga e delle mafie.

Dopo un decennio di inchieste sullo spreco di denaro pubblico, ha scelto di intraprendere questa nuova missione, utilizzando la sua bicicletta come strumento distintivo. Nelle periferie più complesse, Brumotti attira l'attenzione con le sue acrobazie, cercando di bloccare temporaneamente le attività di spaccio. Nonostante gli insulti e i rischi, ha osservato che il suo intervento “funzionava”, spingendo alcuni a ribellarsi. Il suo obiettivo è ispirare i giovani e innescare una “rivoluzione” positiva in queste aree, offrendo alternative concrete.

Dalla passione per la bici all'impegno sociale

La passione di Vittorio Brumotti per la bicicletta affonda le radici nella sua adolescenza, nata grazie ai sacrifici dei genitori per comprargli la prima bici da trial.

Da quella promessa di trasformare la passione in professione, Brumotti ha compreso, con il tempo, l'importanza di “dialogare con le persone” oltre il semplice “trickeggiare”. Questa consapevolezza lo ha guidato verso un marcato impegno sociale. Il suo percorso, dalla passione sportiva all'attivismo contro la droga e per il riscatto delle periferie, è un esempio di come la determinazione possa generare un impatto significativo e ispirare un cambiamento positivo nelle comunità più vulnerabili.