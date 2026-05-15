Nella serata di giovedì 14 maggio 2026, Rai 1 ha conquistato il prime time grazie alla seconda puntata della fiction ‘Buonvino – Misteri a Villa Borghese’. La serie, tratta dai romanzi di Walter Veltroni, ha attratto 2.937.000 spettatori, raggiungendo il 17,9% di share. Questo risultato ha permesso alla rete ammiraglia di imporsi sulla concorrenza, affermandosi come il programma più seguito della serata.

I principali dati di ascolto della serata

Sul fronte delle altre emittenti, Canale 5 si è posizionata al secondo posto con la soap ‘Forbidden Fruit’, seguita da 1.847.000 spettatori e un 13,2% di share.

Rai 2 ha trasmesso la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest, coinvolgendo 1.286.000 spettatori e totalizzando il 6,9% di share. Italia 1 con ‘Le Iene’ ha registrato 1.212.000 spettatori e il 9,7% di share. Rete 4, con ‘Dritto e Rovescio’, ha interessato 1.089.000 spettatori per l’8,8% di share. Rai 3, con ‘Splendida Cornice’ condotto da Geppi Cucciari, ha ottenuto 882.000 spettatori e il 5,7% di share. Infine, La 7 con ‘Piazzapulita’ di Corrado Formigli è stata seguita da 832.000 spettatori, pari al 6,2% di share.

Successo nell'Access Prime Time e l'offerta delle reti minori

Nel segmento dell’Access Prime Time, Rai 1 ha confermato la sua leadership con ‘Affari Tuoi’, che ha raggiunto 4.823.000 spettatori e un 23,4% di share.

Canale 5 ha seguito con ‘La Ruota della Fortuna’, totalizzando 4.596.000 spettatori e il 22,2% di share. La serata ha mostrato anche una ricca offerta dalle reti minori: ‘Justice League’ su 20 (250.125 spettatori), ‘The Double’ su Rai Movie (280.303 spettatori), ‘Skyfall’ su Tv8 (198.965 spettatori), ‘Comedy Match’ su Nove (517.956 spettatori), ‘S.W.A.T.’ su Rai 4 (255.914 spettatori), ‘Tango & Cash’ su Iris (281.674 spettatori) e ‘La morte ti fa bella’ su Twentyseven (193.528 spettatori). Questa diversità ha confermato la vivacità del panorama televisivo.