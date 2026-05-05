Su Rai 1, da giovedì 7 maggio si appresta ad andare in onda la nuova mini-serie tv Buonvino - Misteri a Villa Borghese. Il protagonista Giovanni dopo essere stato trasferito d'ufficio a Villa Borghese inizia ad indagare sulla morte di Girolamo Nodari, ma quello che inizialmente sembra essere un normale suicidio rivela intrecci legati al passato della vittima.

Anticipazioni Buonvino

Le anticipazioni legate al primo episodio di Buonvino - Misteri a Villa Borghese s'intitola "Il mistero del bambino scomparso".

Il commissario Giovanni Buonvino dopo essere stato trasferito a Villa Borghese ritrova una sua ex collega Veronica Viganò che ora è sua vice.

I due vengono chiamati a seguito del ritrovamento di un cadavere nei pressi del laghetto vicino al parco. A primo impatto la morte di Girolamo Nodari sembra avere tutte le carte in regola per un gesto estremo volontario, ma successivamente le indagine rivelano un verità legata al passato dell'uomo: la scomparsa del figlio di 10 anni prima, s'intreccia con la morte dell'uomo.

Trama e cast della nuova fiction Rai

La nuova fiction Rai è tratta dai romanzi scritti da Walter Veltroni ed è diretta da Milena Cocuzza in due episodi in onda in prima serata giovedì 7 e 14 maggio dalle ore 21:45 circa.

Nel cast troviamo:

Giorgio Marchesi che veste i panni del commissario Giovanni Buonvino

che veste i panni del commissario Giovanni Buonvino Serena Iansiti è il vicecommissario Veronica Viganò

è il vicecommissario Veronica Viganò Francesco Colella è Pierluigi Portanova

è Pierluigi Portanova Matteo Olivetti interpreta Daniele Cecconi

interpreta Daniele Cecconi Guglielmo Favilla è Cometti

è Cometti Alberto Gimignani veste i panni di Musiello

veste i panni di Musiello Daniela Scattolin è Ginevra Robotti

è Ginevra Robotti Ivan Zerbinati interpreta il ruolo di Gozzi

interpreta il ruolo di Gozzi Fabrizio Parenti è Frascoli

Giovanni Buonvino oggi è un uomo, ma da bambino è cresciuto con la consapevolezza che il bene vince sempre sul male.

La sua famiglia ha sempre appoggiato Giovanni, ma non ha mai pensato che un giorno potesse diventare un commissario. Quest'ultimo sul posto di lavoro ha sempre dato il 100% al punto da ricoprire il ruolo di vicequestore, ma un errore commesso durante la cattura di un latitante gli è costata una retrocessione di grado. Motivo per cui è stato trasferito d'ufficio a Villa Borghese.