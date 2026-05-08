Giovedì 14 maggio su Rai 1 alle 21:45 va in onda l'ultima puntata dei due episodi previsti di Buonvino - Misteri a Villa Borghese. Gli spoiler vedono Giovanni Buonvino e Veronica Viganò pronti ad ufficializzare la loro relazione, ma accade un colpo di scena che sconvolge gli equilibri. Dal punto di vista investigativo, il commissario indaga sul caso di un uomo rinvenuto cadavere presso il Bioparco.

Anticipazioni Buonvino

Le anticipazioni della seconda e ultima puntata di Buonvino, raccontano del commissario chiamato ad investigare sul ritrovamento di un uomo nudo e senza testa presso il Bioparco.

Inizialmente sembra che sia stata un’‘anaconda ad uccidere l’uomo, ma dopo una serie di accertamenti l’omicidio pare che sia stato commesso da un dipendente del parco.

Per quanto riguarda la vita privata, tra Giovanni Buonvino e Veronica Viganò la frequentazione sembra andare a gonfie vele fino a quando i due vivono dei momenti d’imbarazzo sul posto di lavoro al punto da arrivare ad ignorarsi. Nel momento in cui i due colleghi comprendono di essersi innamorati l’uno dell’altro e quindi pronti ad ufficializzare la relazione, al commissariato di Villa Borghese accade qualcosa che sconvolge gli equilibri.

Dove e quando vedere la fiction

È possibile seguire la nuova fiction Rai sul primo canale della rete ammiraglia.

Giovedì 14 maggio, dalle ore 21:45 va in onda la seconda ed ultima puntata. Tutti coloro che intendono vedere il secondo episodio in anteprima, possono farlo su Raiplay in modo del tutto gratuito.

Il parere degli spettatori dopo la 1^ puntata

La nuova mini-serie tv in onda sulla rete ammiraglia è stata oggetto di discussione su X tra gli spettatori. Un utente ha detto: “Eda ora che la bravura di Giorgio Marchesi venisse premiata con un ruolo da protagonista in una fiction Rai”. Un altro utente ha aggiunto: “È sempre bello vedere Giorgio Marchesi in tv”. Tra gli utenti c’è chi ha commentato il numero di puntate: “Peccato che sono solamente due puntate. Questo gioiellino meritava di più”. Un’ulteriore utente ha commentato: “Mi piace molto il cast, complimenti”.

Un altro utente ha affermato: “Ragazzi ma chi è quella persona che segue Giovanni Buonvino?”. Infine c’è chi ha affermato: “Serena Iansiti è davvero brava. Mi piacerebbe vederla più spesso sul piccolo schermo”.