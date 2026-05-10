La nuova puntata di ‘Che tempo che fa’, in onda domenica 10 maggio sul Nove, si preannuncia ricca di ospiti di spicco. Condotto da Fabio Fazio, affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, il programma accoglierà in studio campioni dello sport, volti noti della musica e personalità di spicco del giornalismo e dell’attualità. L'appuntamento è fissato in diretta dalle ore 19.30, con possibilità di seguirlo anche in streaming su discovery+, confermando la sua posizione come uno degli eventi televisivi centrali della domenica sera.

Le stelle dello sport e della musica

Il parterre di ospiti vedrà la partecipazione di due autentiche eccellenze dello sport italiano. Saranno presenti Sofia Goggia, sciatrice pluripremiata, reduce da una stagione di successi che l'ha vista vincitrice della Coppa del Mondo di specialità in Super G e medaglia di bronzo in discesa libera a Milano Cortina 2026. Il suo impressionante palmarès include 3 medaglie olimpiche, 2 medaglie mondiali e 5 Coppe del Mondo di specialità, oltre a 29 vittorie e 69 podi complessivi in Coppa del Mondo. Al suo fianco, la “Divina” del nuoto, Federica Pellegrini, una delle sportive italiane più grandi di sempre, con ben 58 medaglie internazionali, tra cui 1 Oro e 1 Argento olimpici, 7 Ori mondiali e 14 Ori europei, e 11 record del mondo realizzati.

Dal 2025, la sua straordinaria carriera è stata riconosciuta con l'inserimento nella Hall of Fame del nuoto internazionale.

Sul fronte musicale, il palco di Fazio ospiterà Giorgia, che presenterà i suoi prossimi impegni live con il tour “G – SUMMER” nelle più belle location estive italiane e “G – LAST CALL” nei palazzetti in autunno, a seguito del successo del suo ultimo album di inediti “G”, certificato disco d’oro. La serata vedrà anche la presenza di Mara Maionchi e Orietta Berti, figure carismatiche e amate dal pubblico.

Attualità, cultura e il tradizionale “Tavolo”

La puntata offrirà anche momenti di approfondimento culturale e di attualità. Sarà in studio Concita De Gregorio, autrice del nuovo libro “La cura”, un progetto declinato anche in versione audio con il titolo “Le parole della cura”.

Il dibattito sui temi più caldi sarà arricchito dagli editorialisti de la Repubblica, Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini, dall’editorialista di Domani Marco Damilano, e da Cecilia Sala, Michele Serra e Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita‑Salute San Raffaele. Questi ospiti offriranno preziosi spunti di riflessione su diverse tematiche.

A chiudere la serata, l’immancabile appuntamento con ‘Che tempo che fa – il Tavolo’. Tra i protagonisti di questo segmento, spiccherà Yèman Crippa, primo italiano di sempre a vincere la maratona di Parigi, e il cantante Francesco Gabbani, che presenterà il suo nuovo singolo “Summer Funk”. Il “Tavolo” accoglierà inoltre un nutrito gruppo di personaggi amati dal pubblico, tra cui Mara Venier, Giovanni Esposito, Diego Abatantuono, Suor Myriam D’Agostino (protagonista de “La cucina delle monache”), Nino Frassica, Orietta Berti, Paolo Rossi, Ubaldo Pantani, Mara Maionchi, Gigi Marzullo, Francesco Paolantoni, la Signora Coriandoli e Giucas Casella, garantendo momenti di leggerezza e divertimento.

Un appuntamento imperdibile della domenica

Con un cast così variegato e di alto profilo, ‘Che tempo che fa’ si conferma un appuntamento imperdibile della domenica sera. Il programma di Fabio Fazio riesce a combinare sapientemente intrattenimento di qualità, approfondimenti su temi rilevanti e la presenza di ospiti di grande richiamo, offrendo al pubblico un’occasione unica per seguire storie di successo, dibattiti sull’attualità e momenti di puro svago, mantenendo sempre alta l’attenzione su temi sportivi, culturali e sociali.