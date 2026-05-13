Federica Sciarelli torna su Rai 3 con una nuova puntata di ‘Chi l’ha visto?’, trasmessa in diretta dai luoghi legati alla scomparsa di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli. Nel corso della serata, il programma dedica ampio e approfondito spazio al caso Garlasco, concentrandosi sulle ultime e significative evoluzioni delle indagini riguardanti la tragica morte di Chiara Poggi. La trasmissione si sofferma in particolare sulle posizioni della Procura, che ritiene il quadro accusatorio contro Andrea Sempio estremamente solido e ben definito, e sulle strategie adottate dalla difesa, la quale, al contrario, contesta fermamente la ricostruzione degli inquirenti, proponendo una visione alternativa dei fatti.

‘Chi l’ha visto?’: tra cronaca, indagini e approfondimenti

La puntata si distingue per la presenza di numerosi collegamenti in diretta dai luoghi chiave delle indagini, offrendo una prospettiva immediata e un’attenzione meticolosa ai dettagli emersi nelle ultime settimane. Oltre al caso Garlasco, la trasmissione affronta anche il persistente mistero della morte di una madre e una figlia a Campobasso, con nuovi e stringenti interrogativi che emergono riguardo alla data esatta e alle precise modalità dell’avvelenamento. Come di consueto, un’importante sezione del programma è dedicata agli appelli commoventi dei familiari delle persone scomparse e alle segnalazioni dei telespettatori, elementi che da sempre caratterizzano e rendono unico il format di ‘Chi l’ha visto?’, consolidando il suo ruolo di voce per chi cerca risposte.

Le ultime novità sulle indagini del caso Garlasco

Il caso Garlasco ha recentemente registrato una significativa svolta con la chiusura dell’inchiesta che vede come protagonista Andrea Sempio, indicato dalla Procura di Pavia come l’unico nuovo indagato in questa complessa vicenda. Secondo gli inquirenti, il quadro accusatorio nei suoi confronti è ormai definito e la Procura ha espresso con chiarezza la propria convinzione riguardo alla sua colpevolezza. La difesa, tuttavia, ha prontamente richiesto una specifica consulenza ‘personologica’ con l’obiettivo di rispondere in modo articolato e puntuale alle valutazioni degli investigatori, sostenendo con forza che gli indizi raccolti sarebbero stati, a loro avviso, costruiti ad arte.

Il dibattito su questa delicata questione rimane dunque aperto e acceso, mentre la trasmissione si propone di offrire al pubblico un quadro aggiornato, completo e puntuale della situazione, analizzando le diverse prospettive e gli sviluppi più recenti.

Questa puntata si inserisce così pienamente nel solco della lunga e consolidata tradizione di ‘Chi l’ha visto?’, un programma che da anni si occupa con dedizione e professionalità di casi di cronaca irrisolti e di storie che hanno profondamente coinvolto e continuano a coinvolgere l’opinione pubblica, fornendo costantemente aggiornamenti cruciali e approfondimenti essenziali sulle indagini in corso.