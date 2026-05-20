La trasmissione televisiva ‘Chi l’ha visto’ torna a dedicare ampio spazio alla complessa vicenda della scomparsa di Riccardo Branchini. Il giovane, le cui tracce si sono perse misteriosamente nei pressi della diga del Furlo, è al centro di una puntata che approfondisce gli ultimi, cruciali sviluppi. Inizialmente, la famiglia aveva accolto con un barlume di speranza la notizia di un’autorizzazione regionale allo svuotamento della diga, un’operazione che avrebbe potuto finalmente fornire risposte decisive sulla sorte di Riccardo. Tuttavia, questa speranza si è scontrata con un inatteso blocco delle operazioni.

Il caso Riccardo Branchini: tra speranze e nuovi ostacoli

Il caso di Riccardo Branchini continua a tenere con il fiato sospeso l'opinione pubblica. Dopo il via libera iniziale, la Provincia di Pesaro e Urbino ha comunicato lo stop definitivo allo svuotamento dell'invaso. La motivazione di questa decisione è legata alla necessità di tutelare l'ecosistema della riserva naturale e la preziosa fauna ittica presente nella diga. Questa scelta ha generato profonda amarezza e delusione nei familiari di Riccardo, che si trovano ora di fronte a un nuovo e doloroso ostacolo nella ricerca della verità. La madre del giovane ha espresso con forza il proprio sconforto, manifestando il dolore per l'incapacità di ottenere risposte concrete sulla sorte del figlio.

Nel frattempo, la procura di Pesaro prosegue le indagini sulla scomparsa, mantenendo aperta l'ipotesi di istigazione al suicidio come possibile scenario.

Le altre inchieste: da Pollena Trocchia al caso Tony Drago

La puntata di ‘Chi l’ha visto’ non si limita al caso Branchini, ma porta alla luce anche altre importanti inchieste di cronaca. Viene analizzata la drammatica vicenda di Pollena Trocchia, dove un uomo è accusato del duplice omicidio di due donne. L'indagato ha fornito agli inquirenti una sua versione dei fatti, dichiarando di aver agito per legittima difesa. Le indagini, tuttavia, sono ancora in corso e mirano a chiarire ogni aspetto della dinamica che ha portato alla morte delle due vittime.

Un altro caso ripreso è quello di Tony Drago, il militare il cui corpo fu trovato senza vita sul piazzale della caserma. Nonostante l'archiviazione iniziale del caso, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha espresso un giudizio severo, stabilendo che le indagini condotte in precedenza erano state inadeguate e insufficienti. I familiari di Tony Drago, instancabili nella loro ricerca di giustizia, continuano a lanciare appelli, sperando di trovare nuovi testimoni o elementi che possano riaprire il caso e portare a una verità completa. Come di consueto, il programma dedica un segmento finale agli appelli urgenti dei familiari di persone scomparse e alle segnalazioni dei telespettatori, offrendo una piattaforma essenziale per mantenere viva l'attenzione su storie irrisolte e richieste di aiuto.