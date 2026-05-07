Chiara Ferragni ha celebrato il suo trentanovesimo compleanno, condividendo con i follower sui social media i momenti salienti della giornata. L’imprenditrice digitale ha espresso un augurio personale per il nuovo anno della sua vita, desiderando di «sentirsi sempre più a casa nella propria esistenza».

La giornata è stata scandita da immagini che la ritraggono sorridente tra composizioni floreali, diverse torte su cui ha soffiato le candeline, momenti di gioco con i figli e un pranzo con il suo team, testimoniando una ritrovata serenità.

Gli auguri e le dediche familiari

Il compleanno di Chiara Ferragni è stato arricchito da numerosi auguri e dediche dai familiari più stretti. La madre, Marina Di Guardo, ha scritto un messaggio affettuoso: «Auguri Amore mio, ne abbiamo passate tante insieme, ma tu sei stata una roccia e io sono sempre più orgogliosa della donna e della mamma che sei diventata. Non dimenticherò mai quel profumo di rose nell’aria. Eri appena nata e io ti stringevo incredula».

Anche le sorelle hanno celebrato la ricorrenza. Valentina Ferragni ha espresso il suo sostegno con le parole: «Per sempre al tuo fianco. Non lascerò mai la tua mano, ti voglio tanto bene», condividendo un carosello di scatti che le ritraggono insieme tra vacanze ed eventi.

Francesca, invece, ha scelto di condividere scatti che le mostrano da bambine, scrivendo semplicemente: «Tanti auguri big sis».

La condivisione sui social

Ferragni ha raccontato la sua giornata speciale tramite una serie di immagini pubblicate sui suoi profili social, offrendo ai follower uno sguardo sia sui momenti di festa con il suo team sia su quelli più intimi e privati trascorsi con la famiglia. Le fotografie condivise, che includono palloncini colorati, svariate torte di compleanno e scene di vita quotidiana, evidenziano una ritrovata serenità dopo periodi complessi.

La presenza dei figli e delle sorelle ha reso il compleanno ancora più significativo, sottolineando l’importanza dei legami affettivi e familiari nella vita dell’imprenditrice digitale.

Questi momenti di condivisione sui social hanno permesso ai suoi milioni di seguaci di partecipare, seppur virtualmente, alla celebrazione di un traguardo importante.

Chi è Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è un'imprenditrice digitale di fama internazionale, nata a Cremona. Ha costruito la sua carriera partendo dal blog di moda The Blonde Salad, diventando un punto di riferimento nel mondo dei social media e della comunicazione digitale. Oltre all’attività imprenditoriale, la sua vita privata e l'impegno in iniziative benefiche e sociali sono spesso al centro dell'attenzione mediatica.