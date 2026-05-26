La procura di Potsdam ha annunciato il 26 maggio 2026 l’apertura di un’indagine sull’attore tedesco Christian Ulmen, 50 anni, per violenza domestica e diffamazione aggravata. Le accuse riguardano la divulgazione di falsi video pornografici ai danni della sua ex moglie, l’attrice Collien Fernandes. I fatti contestati si sarebbero verificati tra il 2022 e il 2023, prevalentemente in Spagna, secondo una portavoce della procura.

L’attrice Collien Fernandes (44 anni), modella e conduttrice televisiva, ha sporto denuncia a fine marzo 2026. Ha accusato Ulmen di aver creato profili social falsi per contattare uomini a lei vicini e di aver diffuso immagini false in contesti pornografici.

Ha inoltre riferito di molestie online e violenze fisiche subite nel periodo dell’indagine.

La denuncia e il coinvolgimento pubblico

La vicenda ha avuto un immediato risalto nell’opinione pubblica tedesca. Migliaia di cittadini hanno manifestato a sostegno dell’attrice da fine marzo, creando un movimento di solidarietà simile al #MeToo, focalizzato su violenza digitale e molestie online in Germania. La procura di Potsdam ha confermato «accertamenti su ogni aspetto delle dichiarazioni e sulla natura dei materiali diffusi online».

Gli episodi contestati, avvenuti in Spagna tra il 2022 e il 2023, si inseriscono in un periodo di crisi relazionale tra Ulmen e Fernandes. L’indagine si concentra su presunta violenza fisica e componente digitale, con attenzione a creazione e divulgazione di contenuti lesivi dell’immagine della Fernandes.

I protagonisti e il contesto culturale

Christian Ulmen è un attore e produttore televisivo noto in Germania per serie di successo e programmi popolari. Collien Fernandes, attrice, presentatrice e modella internazionale, ha acquisito notorietà. La vicenda assume rilevanza nel contesto sociale tedesco, coinvolgendo figure pubbliche di spicco.

La diffusione dei dettagli della denuncia di Fernandes ha intensificato il dibattito nazionale su violenza domestica e molestie digitali, stimolando le istituzioni a rafforzare prevenzione e tutela delle vittime. L’indagine della procura di Potsdam evidenzia l’approccio della giustizia tedesca, che le affronta con attenzione a dimensione privata e mediatica, specialmente quando coinvolge personaggi pubblici.