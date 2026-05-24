Il programma televisivo “Da noi... a ruota libera”, condotto da Francesca Fialdini, torna su Rai 1 con un nuovo e atteso appuntamento. La puntata, in onda domenica 24 maggio nel pomeriggio, si preannuncia ricca di incontri e storie, accogliendo ospiti di spicco dal mondo dello spettacolo, della musica e dell'impegno sociale. Il format si conferma uno spazio privilegiato di dialogo e racconto, dove personaggi noti e testimonianze di valore si alternano per offrire al pubblico spunti di riflessione.

I protagonisti della puntata del 24 maggio

Tra i volti che animeranno questa edizione, spicca Dalila Di Lazzaro, icona del cinema italiano e apprezzata scrittrice, che sarà in studio insieme al compagno Manuel Pia.

Sarà presente anche Andrea Delogu, nota conduttrice, scrittrice e attrice, che condividerà dettagli sul suo nuovo progetto cinematografico, il film “Innamorarsi e altre pessime idee”, la cui uscita nelle sale è fissata per il 28 maggio. Un momento di grande musica e impegno sarà offerto da Fiorella Mannoia, una delle cantautrici più amate del panorama italiano. L'artista racconterà del suo tour “Fiorella canta Fabrizio e Ivano – Anime Salve” e del suo significativo ruolo di ambasciatrice e testimonial di Amref, un'organizzazione impegnata in progetti di sviluppo e salute.

La trasmissione darà spazio anche a una storia di profonda dedizione: quella di Cesare Faldini, un chirurgo ortopedico che dedica le sue vacanze estive al volontariato internazionale.

Faldini ha compiuto oltre millecinquecento interventi su bambini affetti da gravi malformazioni in paesi in via di sviluppo, un esempio toccante di solidarietà e altruismo.

Il cuore del programma: storie e riflessioni

Sotto la guida di Francesca Fialdini, “Da noi... a ruota libera” si distingue per la sua capacità di creare un equilibrio tra intrattenimento leggero e la presentazione di testimonianze di alto valore sociale. Gli ospiti sono invitati a condividere le proprie esperienze, sia personali che professionali, offrendo al pubblico l'opportunità di approfondire tematiche diverse e di riflettere su percorsi di vita unici. La presenza di figure come Fiorella Mannoia, con il suo impegno per Amref, e di Cesare Faldini, con il suo volontariato medico, evidenzia la volontà del programma di affrontare non solo aspetti legati al mondo dell'arte e dello spettacolo, ma anche questioni di attualità e di solidarietà umana.

Francesca Fialdini: la conduttrice

Francesca Fialdini è una stimata giornalista e conduttrice televisiva italiana. Nel corso della sua carriera ha saputo distinguersi per la conduzione di importanti programmi su Rai 1, spaziando dall'approfondimento all'intrattenimento. Il suo stile comunicativo, diretto e empatico, le permette di instaurare un rapporto autentico con gli ospiti, mettendo in risalto le loro storie e le loro personalità.