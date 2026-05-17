Una nuova e attesa puntata di ‘Da noi... a ruota libera’, il programma condotto da Francesca Fialdini, torna su Rai 1. L'appuntamento è fissato per domenica 17 maggio, in diretta, e promette un pomeriggio ricco di emozioni e racconti. La trasmissione, ormai un punto di riferimento per il pubblico televisivo, si distingue per la sua capacità di esplorare le storie personali e i percorsi di vita dei suoi protagonisti, offrendo sempre un'occasione preziosa di confronto e di approfondimento su tematiche rilevanti. Con la sua formula consolidata, il programma si propone di unire momenti di riflessione a spazi di leggerezza, garantendo un intrattenimento variegato e coinvolgente.

I volti e le storie della puntata

Il parterre di ospiti di questa domenica è particolarmente ricco e spazia tra diversi ambiti del mondo dello spettacolo. Tra i protagonisti annunciati, spicca la presenza di Fiordaliso, icona della musica italiana, la cui carriera è costellata di grandi successi. La cantautrice, reduce da un tour internazionale che l'ha vista esibirsi in Australia, è ora impegnata in una serie di date in Italia, portando la sua musica in diverse città. Accanto a lei, l'attrice Rosanna Banfi, figlia del celebre Lino Banfi, condividerà la sua esperienza professionale e personale, frutto di un lungo e apprezzato percorso tra il piccolo schermo e il palcoscenico teatrale.

La puntata darà spazio anche al cinema d'impegno civile con Ludovica Ciaschetti e Francesco Montanari.

I due attori sono tra i principali interpreti di ‘Un futuro aprile’, un film di grande rilevanza che sarà trasmesso in prima serata su Rai 1. Questa proiezione speciale avverrà in occasione della Giornata della legalità, un momento significativo per riflettere su eventi cruciali della nostra storia. La pellicola, infatti, ripercorre la drammatica vicenda della strage di Pizzolungo del 2 aprile 1985, uno degli episodi più dolorosi e indimenticabili della cronaca italiana, offrendo uno spunto di riflessione sulla memoria e sulla giustizia.

Intrattenimento e riflessione: il mix del programma

A completare il quadro degli ospiti, portando un tocco di leggerezza e virtuosismo, ci sarà Claudio Lauretta.

L'attore e imitatore, conosciuto per le sue eccezionali performance che hanno conquistato il pubblico in televisione, alla radio e in teatro, regalerà momenti di puro divertimento. La sua presenza sottolinea la vocazione di ‘Da noi... a ruota libera’ a offrire un'ampia gamma di contenuti, capaci di spaziare dalla serietà dei temi di attualità e memoria all'allegria dell'intrattenimento puro. Questo equilibrio tra momenti di riflessione profonda e spazi dedicati alla leggerezza è la cifra stilistica del programma, che mira a coinvolgere il pubblico attraverso storie e personaggi diversi, mantenendo sempre al centro le esperienze umane.

Francesca Fialdini: la padrona di casa

Alla guida di questa ricca trasmissione, Francesca Fialdini si conferma una delle conduttrici più apprezzate del panorama televisivo italiano.

Con una solida carriera che l'ha vista muovere i primi passi in radio per poi affermarsi in televisione con numerosi programmi di successo, la Fialdini è stimata per la sua professionalità e la sua empatia. La sua capacità di creare un ambiente accogliente e di mettere a proprio agio gli ospiti è una delle sue doti distintive, permettendo loro di aprirsi e di condividere le proprie storie con autenticità. L'attenzione che riserva ai temi sociali e culturali, unita a una conduzione sempre misurata e profonda, rende ogni puntata di ‘Da noi... a ruota libera’ un appuntamento imperdibile per chi cerca un'informazione e un intrattenimento di qualità.