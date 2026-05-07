L'attore partenopeo Francesco Di Napoli, originario del Rione Traiano di Napoli, si appresta a un nuovo importante debutto televisivo. Dall'8 maggio, infatti, sarà protagonista su Sky della serie 'Rosa Elettrica, in fuga con il nemico', dove affiancherà Maria Chiara Giannetta. Un percorso artistico sorprendente per Di Napoli, la cui carriera ha avuto inizio quasi per caso: "Sono stato scoperto per caso. Un'addetta al casting che aveva notato una mia foto sui social è venuta a scovarmi fin dentro il bar pasticceria del mio quartiere dove lavoravo facendo le graffe.

Da lì è cominciato tutto", racconta l'attore, ripercorrendo l'inattesa svolta che lo ha portato dal preparare le graffe a calcare i set cinematografici e televisivi.

La sua rapida ascesa nel panorama cinematografico e televisivo italiano è iniziata con il regista Claudio Giovannesi, che lo scelse come protagonista del film 'La paranza dei bambini', opera premiata con l'Orso d’Oro alla Berlinale 2019. Questa esperienza ha segnato l'affermazione di Di Napoli come un nuovo e promettente talento. Tra il 2020 e il 2021, ha interpretato il ruolo di Wiros nelle due stagioni della serie 'Romulus', prodotta da Groenlandia per Sky e diretta da un team di registi che includeva Matteo Rovere, Enrico Maria Artale, Francesca Mazzoleni e Michele Alhaique.

Successivamente, ha preso parte alla serie Rai 'Mina Settembre' e al film 'La notte più lunga dell’anno', diretto da Simone Aleandri. Il 2024 lo ha visto nuovamente collaborare con Giovannesi nel film 'Hey Joe', dove ha recitato come coprotagonista al fianco di James Franco; il film, presentato alla Festa del Cinema di Roma, uscirà nelle sale a novembre 2024.

Dalle graffe al set: una carriera nata per caso

Il percorso di Francesco Di Napoli nel mondo della recitazione è stato del tutto inaspettato, come lui stesso racconta: "Ho iniziato con 'La paranza dei bambini'. Prima non avevo mai fatto nulla, sono nato come attore per caso, con un po' di fortuna. Vivevo in un quartiere dove realizzare una roba del genere sembrava quasi impossibile, quindi la prima cosa che ti viene in mente è 'vabbè stanno scherzando, mi stanno prendendo in giro'".

L'attore ha rivelato la sua iniziale incredulità, presto superata dalla passione per il mestiere: "Inizialmente l'ho presa un po' così, poi ovviamente dopo il provino ho conosciuto Claudio Giovannesi e dal primo giorno sul set mi sono completamente innamorato di questo lavoro e ho capito che doveva essere questa la strada da percorrere". La sua storia evidenzia le opportunità che il cinema può offrire a giovani talenti provenienti da contesti complessi, come il Rione Traiano, e la sua gratitudine per la fiducia ricevuta, affrontando ogni nuovo progetto come una sfida personale.

'Rosa Elettrica': la sfida della comicità e la complicità con Maria Chiara Giannetta

Dall'8 maggio, Di Napoli si cala nei panni del baby boss Cociss nella serie 'Rosa Elettrica, in fuga con il nemico', un ruolo che segna una svolta significativa nella sua carriera.

Per la prima volta, infatti, l'attore si confronta con un personaggio spiccatamente ironico. "Considero ogni progetto una nuova avventura, una cosa nuova per me. In passato ho vestito i panni di personaggi drammatici. Invece in questo c'è molta ironia, c'è molta comicità, soprattutto nei momenti che sembrano meno opportuni. Questa è stata per me una cosa nuova da esplorare", ha spiegato Di Napoli. L'esperienza sul set è stata arricchita dalla collaborazione con Maria Chiara Giannetta, alla quale riconosce un ruolo fondamentale: "Maria Chiara Giannetta mi ha aiutato tantissimo, visto che lei già viene da cose del genere, mi ha dato una mano anche a trovare i tempi per far ridere lo spettatore.

Ecco, questo progetto mi ha portato anche un po' di esperienza su questo terreno. Spero che il pubblico riesca ad empatizzare con il mio personaggio".

La serie 'Rosa Elettrica' rappresenta per Francesco Di Napoli un'importante evoluzione professionale, aprendo nuove prospettive nel genere della commedia televisiva. La sua dedizione e la volontà di far sorridere il pubblico sono testimonianza di una crescita artistica costante e attenta, seguita con interesse dagli addetti ai lavori. La fiction, prodotta per Sky, promette di offrire intrattenimento attraverso un mix di azione e momenti comici, delineando un ritratto realistico e ironico di personaggi provenienti da mondi diversi.