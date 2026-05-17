David Tennant, noto per Doctor Who, riflette su machismo e spietatezza nei media, ispirato dal suo ruolo in Rivals. L'attore, nella seconda stagione della serie Hulu su Disney+, sostiene che l'industria ha compreso l'inutilità della spietatezza, anche negli anni '80. Il machismo, sottolinea, non porta ai migliori risultati, sebbene per Tony la spietatezza sia un pregio.

La seconda stagione di Rivals, adattamento del romanzo di Jilly Cooper, è su Disney+ dal 15 maggio (primi tre di sei episodi, il resto nei prossimi mesi). La trama intensifica la battaglia per la concessione televisiva della Central South West, con la guerra tra Corinium e Venturer.

Lord Tony Baddingham (Tennant) è più cattivo che mai, deciso a smantellare i rivali. Per mantenere il potere, Tony manipola scandali. Tennant lo descrive come privo di filtri e decenza, determinato a vincere.

Evoluzione dei personaggi in Rivals

Oltre alla lotta per il controllo mediatico, Rivals esplora Lady Monica Baddingham, moglie di Tony. Claire Rushbrook, che la interpreta, spiega la sua resistenza alle frivolezze del mondo di Tony. A casa, Tony è un marito leale; a lei non serve sapere del resto, purché lui lo tenga lontano. Nella seconda stagione, però, Tony fatica a nasconderlo, e la sfida di Monica è la sua stoicità.

Anche la nemesi di Tony, Rupert Campbell‑Black (Alex Hassell), torna.

Hassell rivela che la Venturer si è aggiudicata la possibilità di concorrere per la concessione, scatenando in Tony un'ostilità più forte. Taggie O'Hara (Bella Maclean), dopo un bacio con Rupert nel finale della scorsa stagione, evolve, diventando più forte, emotivamente intelligente e consapevole.

Rivals: satira e critica sociale

Rivals, adattamento del romanzo di Jilly Cooper (1988), è ambientato nella TV commerciale britannica degli anni Ottanta. La serie mantiene intrecci di potere, rivalità, tradimenti e satira dei costumi, aggiornando le dinamiche per il pubblico attuale. L’ingresso di David Tennant rafforza il cast. La distribuzione in due blocchi favorisce l'attenzione. Rileggendo criticamente il periodo, la serie offre una riflessione sull'esercizio del potere in un contesto competitivo e mutato, mettendo in discussione machismo e spietatezza nei media.