Disney+ ha ufficialmente avviato lo sviluppo di una nuova serie TV ispirata a ‘Ella Enchanted – Il magico mondo di Ella’, la celebre commedia romantica del 2004 che ha conquistato il pubblico. Il progetto segna un significativo ritorno per una delle storie più amate degli anni Duemila, promettendo una rilettura moderna e originale. Un elemento di spicco di questa iniziativa è il coinvolgimento di Anne Hathaway, l’attrice che ha interpretato la protagonista Ella nel film originale, la quale parteciperà alla produzione in qualità di produttrice esecutiva.

Questa notizia conferma l'intenzione di mantenere un forte legame con lo spirito dell'opera pur esplorando nuove direzioni narrative.

Un'inedita prospettiva per la storia di Ella

Il film del 2004 narrava la vicenda di Ella, una giovane donna afflitta da un incantesimo ricevuto alla nascita che la costringe a obbedire a ogni comando. La sua lotta per liberarsi da questa imposizione e realizzare i propri sogni costituiva il cuore della trama. La nuova serie televisiva, pur mantenendo intatto il nucleo emotivo e tematico della storia, introdurrà elementi innovativi e un approccio fresco. La narrazione sarà infatti ambientata in un collegio, conferendo alla trama un taglio più orientato al racconto di formazione e all'esplorazione della crescita personale, distanziandosi dalla classica impostazione fiabesca in stile Cenerentola.

Il team creativo dietro il progetto

Oltre alla già menzionata Anne Hathaway nel ruolo di produttrice esecutiva, il team creativo della serie vanta nomi di spicco nel panorama televisivo. La sceneggiatura sarà curata da Ilana Wolpert, nota per il suo lavoro su produzioni di successo come ‘Anyone But You’, garantendo una scrittura dinamica e contemporanea. Il ruolo di showrunner sarà affidato a Beth Schwartz, che porta con sé l'esperienza maturata in serie come ‘Dead Boy Detectives’. La produzione di questa ambiziosa serie sarà il frutto di una collaborazione tra due importanti realtà del settore: Miramax Television e Paramount Television Studios. A completare il quadro dei produttori esecutivi figurano anche Jonathan Rice e Adam Shulman, contribuendo a un progetto che si preannuncia di grande respiro.

Questo nuovo adattamento mira a offrire una prospettiva rinnovata, pur mantenendo un profondo rispetto per il romanzo originale di Gail Carson Levine e per il film che ha segnato un'intera generazione.

Obiettivi e prospettive future della serie

La scelta strategica di ambientare la storia in un collegio e di adottare un tono più vicino al genere del racconto di crescita personale rappresenta una significativa evoluzione rispetto alla versione cinematografica. L'obiettivo principale di questa reinterpretazione è quello di avvicinare la serie a un pubblico giovane, in linea con la crescente tendenza a rileggere i grandi classici in chiave contemporanea, rendendoli più pertinenti e accattivanti per le nuove generazioni.

Al momento, non sono stati ancora divulgati dettagli specifici riguardo al cast che darà vita ai personaggi o alla data di uscita ufficiale della serie. Tuttavia, la presenza di Anne Hathaway tra i produttori esecutori suggerisce un impegno costante nel preservare l'essenza e lo spirito che hanno reso ‘Ella Enchanted’ un'opera tanto amata, proiettando la sua magia nel futuro del piccolo schermo.