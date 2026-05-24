Il celebre appuntamento con ‘Domenica In’ torna su Rai 1, sotto la sapiente conduzione di Mara Venier, pronta ad accogliere nel suo studio un parterre di ospiti d’eccezione, provenienti dal variegato mondo della musica, della televisione e dello spettacolo italiano. La puntata si apre con un momento di grande attesa dedicato ad Antonello Venditti. Il cantautore romano sarà protagonista di un’intervista esclusiva, durante la quale ripercorrerà tappe significative della sua carriera. Non mancherà l’emozione della musica dal vivo: Venditti si esibirà con alcuni dei suoi brani più iconici, che hanno segnato generazioni, e presenterà al pubblico il suo nuovo album, anticipando i dettagli del tour estivo ‘Daje!

Live Summer 2026’, un evento molto atteso dai suoi fan.

Musica e racconti personali tra gli ospiti

Il ricco pomeriggio televisivo prosegue con il toccante racconto di Barbara De Rossi. L’attrice ripercorrerà i momenti più significativi e le tappe fondamentali della sua lunga e brillante carriera, spaziando tra i successi ottenuti in televisione, al cinema e in teatro. La sua presenza offrirà al pubblico uno sguardo intimo e approfondito sul suo percorso artistico. La musica tornerà protagonista con Rosanna Fratello, che presenterà in anteprima il suo attesissimo nuovo singolo intitolato ‘Tremenda’, brano in uscita proprio in questi giorni. A seguire, un altro momento musicale vedrà sul palco Franco Ricciardi.

L’artista, reduce dalle recenti e festeggiate nozze celebrate a Napoli, interpreterà dal vivo il suggestivo brano ‘Primmavera’, una dedica speciale e commovente alla sua neosposa, Anna.

Attualità, moda e interazione con il pubblico

La trasmissione dedicherà ampio spazio all’attualità, con Mara Venier e Tommaso Cerno che, affiancati da ospiti ed esperti in studio, commenteranno i principali fatti e gli eventi salienti della settimana, fornendo una panoramica chiara e approfondita. Proseguirà inoltre l’affascinante viaggio di Pino Strabioli, che, con un nuovo capitolo del suo racconto, celebrerà i cinquant’anni di ‘Domenica In’, rievocando la memoria televisiva del programma attraverso aneddoti inediti e ricordi preziosi.

Il mondo della moda sarà protagonista grazie a Enzo Miccio, che offrirà il suo sguardo esperto e critico sui look delle star che hanno calcato il red carpet della settantanovesima edizione del Festival di Cannes, analizzando stili e tendenze del momento. A chiudere il cerchio dell’intrattenimento, Teo Mammucari condurrà il tradizionale e atteso appuntamento telefonico de ‘La cassaforte di Domenica In’, un momento di diretta interazione che coinvolgerà attivamente il pubblico da casa, rafforzando il legame con gli spettatori.

Questa nuova puntata di ‘Domenica In’ si conferma un appuntamento imperdibile, distinguendosi per la straordinaria varietà degli argomenti trattati e per la ricchezza del parterre di ospiti.

La presenza di personalità che rappresentano diverse sfaccettature del mondo dello spettacolo e dell’attualità consolida il format come un vero e proprio punto di riferimento nel panorama del pomeriggio televisivo italiano, offrendo un mix equilibrato di intrattenimento, informazione e approfondimento.