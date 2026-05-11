I riflettori sono puntati su Vienna, pronta ad accogliere la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026. L'attesa è palpabile nella capitale austriaca, dove la competizione musicale europea si appresta a entrare nel vivo. Secondo le previsioni elaborate da Sisal, la Finlandia emerge come la nazione favorita per conquistare un posto nella finale, seguita a stretto giro da Grecia e Israele. L'Italia, invece, forte della sua qualificazione di diritto in quanto membro del Big Five, è concentrata sulla sua esibizione, prevista per domani, con l'obiettivo di affascinare il pubblico europeo.

Le nazioni favorite e le quote di Sisal per la semifinale

Le proiezioni di Sisal delineano un quadro chiaro dei potenziali finalisti. La Finlandia si posiziona in testa alle previsioni con una quota di 1,72, indicando una forte probabilità di passaggio del turno. A seguire, Linda Lampenius & Pete Parkkonen, i rappresentanti finlandesi, sono quotati a 2,00, con l'ambizione di riportare il prestigioso titolo a casa dopo vent'anni. La Grecia, con l'artista Akylas, si attesta a una quota di 4,00, mentre Israele segue da vicino a 6,00, entrambe considerate serie candidate per la finale.

Tra le altre nazioni in gara, la Svezia, reduce dalla vittoria del 2023, è quotata a 25,00, un valore che la colloca tra le possibili sorprese.

Croazia e Moldavia presentano quote identiche a 33,00, mentre Serbia, Lituania e Montenegro sono considerate meno probabili, con quote che variano tra 50,00 e 100,00. Non mancano le nazioni pronte a stupire: Polonia e Georgia, entrambe quotate a 200,00, puntano a ribaltare i pronostici e a guadagnarsi un posto sul palco della finale. Il gruppo delle outsider include Portogallo, Estonia e Belgio, quotati a 300,00, mentre San Marino, con la coppia Senhit e Boy George, si presenta con una quota di 500,00. L'Italia, già qualificata di diritto, si affida al talento di Sal Da Vinci, la cui esibizione è attesa con interesse, e la sua vittoria finale è quotata a 12,00.

L'atmosfera a Vienna in vista dell'Eurovision 2026

La capitale austriaca è immersa in un'atmosfera di grande fermento in vista dell'imminente Eurovision Song Contest 2026. L'evento, che catalizza l'attenzione di milioni di spettatori in tutta Europa, vedrà la sua prima semifinale svolgersi a Vienna. Le quote fornite da Sisal offrono un'interessante panoramica sulle aspettative del pubblico e degli addetti ai lavori, evidenziando la Finlandia come principale contendente e un nutrito gruppo di nazioni pronte a sfidarsi per un posto nella fase finale della competizione. L'appuntamento con la prima semifinale è fissato per domani, promettendo emozioni e spettacolo.

Sisal: un punto di riferimento per le previsioni

Sisal è un rinomato operatore italiano, leader nel settore delle scommesse e dei giochi. La sua expertise si estende alla formulazione di quote e pronostici su un'ampia gamma di eventi, inclusi quelli sportivi e di intrattenimento di risonanza internazionale come l'Eurovision Song Contest. Le sue analisi contribuiscono a delineare le tendenze e le aspettative che circondano le grandi manifestazioni, fornendo un'indicazione preziosa sulle probabilità di successo dei partecipanti.