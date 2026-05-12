L'Eurovision Song Contest si conferma come uno degli appuntamenti musicali più attesi e seguiti a livello internazionale. Questo evento, che cattura l'attenzione di milioni di spettatori in tutto il mondo, gode di una copertura capillare e dedicata anche in Italia, garantendo a tutti gli appassionati di non perdere nemmeno un momento delle emozionanti serate. Questa guida esplora in dettaglio le modalità di trasmissione per seguire l'evento sia in televisione che in streaming.

Dove seguire l'Eurovision: TV, Radio e Streaming

Per il pubblico italiano, la visione dell'Eurovision Song Contest è interamente gestita dai canali Rai, che offrono un'ampia gamma di opzioni per seguire l'evento in ogni sua fase.

Le semifinali e la grande finale vengono proposte in diretta su più piattaforme, assicurando una fruizione completa e accessibile a tutti.

Gli spettatori televisivi possono sintonizzarsi su Rai 1 e Rai 2 per non perdere le esibizioni, le votazioni e tutti i momenti salienti della competizione. Per chi preferisce l'ascolto radiofonico, Rai Radio 2 trasmette l'intera manifestazione in diretta, permettendo di vivere l'atmosfera vibrante dell'evento anche in mobilità, ovunque ci si trovi.

L'offerta si estende significativamente anche al digitale, con le piattaforme RaiPlay e RaiPlay Sound. Queste soluzioni digitali rappresentano un punto di riferimento fondamentale per chi desidera seguire l'Eurovision in streaming.

Attraverso RaiPlay, è possibile accedere alla diretta televisiva da qualsiasi dispositivo, inclusi computer, smartphone e tablet, offrendo una visione flessibile e personalizzata. Allo stesso modo, RaiPlay Sound offre la possibilità di ascoltare la diretta radiofonica e di accedere ai contenuti on demand, garantendo una massima flessibilità nella visione e nell'ascolto dell'evento.

L'esperienza di visione: copertura integrale e flessibilità

La Rai si impegna a fornire una copertura integrale delle serate dell'Eurovision Song Contest, rispondendo alle diverse esigenze e preferenze del pubblico. La possibilità di scegliere tra la trasmissione televisiva tradizionale e lo streaming digitale assicura che l'evento sia sempre a portata di mano, indipendentemente dal luogo o dal dispositivo utilizzato, rendendo l'esperienza utente estremamente comoda.

Le piattaforme RaiPlay e RaiPlay Sound non solo permettono la visione e l'ascolto in diretta, ma offrono anche la comodità di accedere ai contenuti on demand. Questa funzionalità è particolarmente apprezzata da chi non può seguire l'evento in tempo reale, consentendo di recuperare le esibizioni e i momenti clou in qualsiasi momento, senza vincoli di orario. La combinazione di queste opzioni rende l'esperienza di visione dell'Eurovision estremamente versatile, personalizzabile e accessibile a un vasto pubblico.

In sintesi, l'Eurovision Song Contest continua a rappresentare un evento di grande richiamo, capace di affascinare un vasto pubblico grazie alla sua formula unica, alla varietà degli artisti partecipanti e alla spettacolarità delle esibizioni.

La Rai, con la sua offerta multi-piattaforma, garantisce che ogni spettatore possa vivere appieno questa celebrazione della musica internazionale, godendo di una copertura completa e di un'esperienza di visione senza precedenti.