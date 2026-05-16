Far Away - Uzak Şehir, il nome originale delle serie tv turca - è pronta ad arrivare su Canale 5. La trama vede protagonista una donna che vive in Canada ma si ritrova la vita stravolta quando suo marito Boran muore ed il suo ultimo desiderio è quello di essere sepolto nella sua città natale. Arrivata a Mardin, Alya troverà una famiglia molto ostile ed il suo primo nemico è Cihan nonché il fratello del marito defunto ma il loro rapporto è destinato a cambiare.

Anticipazioni Far Away

Prossimamente su Canale 5 va in onda una dizi turca che sta già spopolando nel suo paese d'origine.

Le anticipazioni parlano di un evento destinato a stravolgere la serenità di Aly, Deniz e Boran a causa della morte di quest'ultimo: l'uomo ha infatti il desiderio di essere sepolto nel suo paese d'origine. Arrivata a Mardin, Aly trova una realtà completamente diversa da ciò che immaginava: la famiglia Albora è potente e molto influente nel suo paese. Tra i primi a remare contro la donna, c'è Cihan nonché il fratello del defunto: l'uomo inizialmente è uno dei primi nemici di Alya, ma successivamente tra i due scocca la scintilla dell'amore ma per i due sarà molto difficile vivere il sentimento senza ostacoli.

A complicare ulteriormente le cose c'è Sadak ovvero la madre di Boran: la donna non solo giura vendetta a chi ha ucciso suo figlio, ma vuole che il piccolo Deniz cresca a Mardin.

Nel momento in cui Alya ha un duro scontro con la capofamiglia, quest'ultima la mette alle strette: è libera di tornare in Canada, ma Deniz resta in Turchia.

Il cast della nuova dizi turca

La nuova fiction turca targata Mediaset vede nel cast:

Sinem Ünsal nei panni della protagonista Alya

Ozan Akbaba è Cihan Albora

Gonca Cilasun interpreta Sadakat Albora

Müfit Kayacan

Feryt Kaya

Nazmi Kirit

Atakan Özkaya

Burak Safak

L'opinione di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti hanno commentato la trama di Far Away che in Turchia sta ottenendo un grande successo.

Un utente ha affermato: "Ragazzi ma il personaggio che interpreta Deniz è il Halit Can di Forbidden Fruit. Sto già adorando". Un altro ha aggiunto: "Mi piace tantissimo la trama. Non vedo l'ora di vederla sul piccolo schermo". Un ulteriore utente ha ironizzato: "Ma Piersilvio sta acquistando tutte dizi turche". Un altro utente ha affermato: "La sta guardando una mia amica in lunga originale e la sta adorando. Anche questa seconda stagione e terza annunciata, ovvero non finita. Con L'erede e Città lontana (già in onda su Mediaset Spagna), Canale 5 si è superato. Porta la Turchia contemporanea in tv, era ora". Infine c'è chi ha commentato: "Il cast è gigantesco. Ozan Akbaba è amatissimo in Turchia".