Il celebre franchise di Fast & Furious si prepara a un’espansione senza precedenti nel mondo delle serie televisive. Universal Pictures e l’attore Vin Diesel hanno infatti annunciato lo sviluppo di ben quattro serie TV live-action, tutte ambientate nell’adrenalinico universo della saga. Questi nuovi progetti, concepiti come spin-off per il piccolo schermo, sono destinati alla piattaforma di streaming Peacock e mirano ad ampliare ulteriormente la già redditizia Fast Saga.

La produzione di queste ambiziose iniziative è stata affidata a Universal Television, che ha coinvolto diversi e qualificati team di sceneggiatori.

L’obiettivo è proporre idee originali e, al contempo, perfettamente coerenti con lo spirito e le tematiche che hanno reso celebre il franchise cinematografico.

Un approccio strategico ispirato a ‘Game of Thrones’

La strategia adottata da Universal per lo sviluppo di questi nuovi contenuti ricorda da vicino quella impiegata da HBO per la creazione degli spin-off di Game of Thrones. In un modello che privilegia la diversità creativa e la qualità, ogni team di autori sta lavorando in modo indipendente a una propria sceneggiatura. Non è prevista una selezione preliminare definitiva; al contrario, la piattaforma Peacock valuterà attentamente ogni singolo progetto prima di prendere una decisione finale.

Questo approccio flessibile permetterà a Peacock di scegliere se produrre una, alcune o addirittura tutte e quattro le serie, qualora i progetti si dimostrassero sufficientemente convincenti per i vertici dello studio. Tale metodologia offre l’opportunità di esplorare a fondo le molteplici sfaccettature dell’universo di Fast & Furious, un mondo narrativo che, come noto, spazia dalle intense corse clandestine e le spettacolari rapine, fino a complesse missioni di spionaggio e, in alcune occasioni, persino avventure che sfidano i confini dello spazio.

I talenti dietro le nuove serie e la produzione esecutiva

Tra i progetti in fase di lavorazione, la prima serie confermata vede la firma di Mike Daniels e Wolfe Coleman.

Gli altri tre progetti sono stati affidati a un gruppo di sceneggiatori di grande esperienza nel panorama televisivo. Nick Wootton e Charmaine DeGraté stanno collaborando a uno dei concept, mentre Ingrid Escajeda e Joe Henderson guidano ciascuno un progetto separato.

Il curriculum di questi autori è notevole: Wootton è stato produttore esecutivo di The Endgame e ha contribuito a serie iconiche come Law & Order e NYPD Blue. DeGraté ha scritto e prodotto per successi come Daisy Jones & The Six e House of the Dragon, oltre a The Acolyte, distinguendosi per aver lavorato a Game of Thrones, Star Wars e ora anche a Fast & Furious. Escajeda è la showrunner di Griselda per Netflix e produttrice esecutiva di Silo per Apple, mentre Henderson è stato showrunner di Lucifer e ha lavorato a serie quali White Collar e Almost Human.

La supervisione di tutti i progetti sarà garantita da Vin Diesel, che ricoprirà il ruolo di produttore esecutivo. Al suo fianco, nel team di produzione, figureranno nomi consolidati come Samantha Vincent (One Race), Neal Moritz e Pavun Shetty (Original Film), Jeff Kirschenbaum e Chris Morgan. Sebbene al momento non siano stati diffusi dettagli specifici sulle trame delle quattro serie, l’intenzione è chiara: espandere ulteriormente il mondo narrativo della saga, mantenendo alta l’attesa per l’uscita del film Fast Forever, previsto per il 17 marzo 2028 come ultimo capitolo cinematografico della celebre saga.