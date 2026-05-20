Federica Pellegrini, icona del nuoto italiano, ha recentemente offerto uno spaccato intimo delle sfide legate alla sua seconda maternità. Attraverso i suoi canali social, la campionessa ha rivelato le complessità quotidiane che sta affrontando dopo l'arrivo della piccola Rachele, evidenziando in particolare la gelosia della primogenita Matilde e i continui rigurgiti della neonata.

Le sfide di un "periodaccio" familiare

Pellegrini ha descritto questo momento come un "periodaccio", un periodo di grande intensità emotiva e fisica. La figlia maggiore, Matilde, sta vivendo una fase di forte gelosia nei confronti della sorellina.

La campionessa ha spiegato che Matilde oscilla tra manifestazioni di immenso affetto e crisi nere, soprattutto durante i momenti delicati dell'allattamento di Rachele. A complicare ulteriormente la situazione, la piccola Rachele è afflitta da rigurgiti molto frequenti, che rendono le notti particolarmente difficili per l'intera famiglia. Il riposo notturno, ha confessato Pellegrini, è direttamente influenzato dalla frequenza e dall'intensità di questi episodi, trasformando alcune nottate in vere e proprie prove di resistenza.

Maternità: una sfida più ardua del nuoto

Con la sua consueta ironia, Federica Pellegrini ha risposto a chi le chiedeva un paragone tra le fatiche dello sport e quelle della genitorialità.

La sua risposta è stata categorica: prendersi cura dei bambini è "assolutamente" più difficile che affrontare le più impegnative gare di nuoto. Questa affermazione sottolinea la profondità delle sfide che la maternità, specialmente con due figlie piccole, presenta ogni giorno. La campionessa ha voluto così condividere un aspetto meno patinato della vita familiare, mostrando la realtà di una quotidianità fatta di impegno costante e momenti delicati da gestire con il partner.

Federica Pellegrini: dalla vasca alla famiglia

Federica Pellegrini è riconosciuta come una delle più grandi nuotatrici italiane di tutti i tempi, con un palmarès ricco di medaglie olimpiche e mondiali. Dopo aver concluso la sua brillante carriera agonistica, si è dedicata pienamente alla vita familiare e a nuovi progetti personali. Mantiene un legame saldo con il suo pubblico, condividendo momenti della sua nuova vita attraverso i social network.