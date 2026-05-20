Su Canale 5 si apprestano ad andare in onda i nuovi episodi di Forbidden Fruit 3. Gli spoiler legati alla settimana da domenica 24 a sabato 30 maggio, vedono Yildiz rifiutare la proposta di matrimonio di Halit. Tra Sahika e sua cognata Ender invece la situazione risulta essere sempre più compromessa: il rapporto tra le due subisce un'ulteriore frattura dopo l'incidente d'auto provocato dalla sorella di Kaya.

Anticipazioni Forbidden Fruit 3

Le anticipazioni di Forbidden Fruit 3 promettono nuovi colpi di scena.

Yildiz conosce un uomo molto attraente che si chiama Kerim, ma Ender consiglia alla donna di stare lontana da lui.

A tal proposito le organizza un incontro con un uomo di Kaya, ma durante la cena Devrim va oltre con le avances al punto che la donna decide di prendere immediatamente le distanze e chiede all'uimo di stare al suo posto. Successivamente Halit cerca di riconquistare Yildiz sorprendendola con una proposta di matrimonio, ma la donna rifiuta per mantenere la sua indipendenza e al contrario si fa sedurre da Kerim. Quest'ultimo non è un uomo qualsiasi poiché si tratta del nuovo Ceo dell'Argun Holding.

Anche il rapporto tra le due cognate risulta essere sempre più compromesso: Sahika infatti manomette i freni dell'auto di Ender, costringendo quest'ultima ad accettare un passaggio in macchina da lei per raggiungere Tuzla dove deve svolgere delle commissioni per conto del consorte.

Durante il viaggio però il van su cui viaggiano le due donne finisce fuori strada, ma nessuna tra Sahika e Ender riporta gravi conseguenze. Mentre Caner rimprovera Ender di aver sottovalutato la dark lady, la moglie di Kaya decide di affrontare Sahika e la minaccia di raccontare tutto al marito in modo da fargli chiudere ogni tipo di rapporto. A quel punto Sahika cede e finisce per fare una proposta alla cognata.

Dove e quando seguire la soap turca

È possibile seguire le trame della tv soap turca tutti i giorni su Canale 5 alle ore 14:15 dal lunedì alla domenica. Il giovedì invece Forbidden Fruit 3 va in onda in prima serata sempre su Canale 5.

Tutti coloro che invece intendono vedere gli episodi in streaming possono farlo sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.