Settimana esplosiva per Forbidden Fruit, la soap turca di Canale 5 pronta a regalare nuovi colpi di scena negli episodi in onda dall’11 al 15 maggio 2026. Al centro delle trame ci sarà soprattutto Yildiz, sempre più determinata a vendicarsi di Halit dopo le ultime umiliazioni subite. Le anticipazioni rivelano infatti che la donna prenderà una decisione clamorosa che lascerà tutti senza parole.

Yildiz umilia Halit: la proposta di Nadir cambia tutto

Dopo il doloroso divorzio da Halit, Yildiz proverà a ricostruire la propria indipendenza. Grazie all’aiuto di Nadir, la donna inizierà una nuova avventura televisiva diventando presentatrice meteo.

Un’esperienza che partirà in modo inaspettato: durante la diretta il piccolo Halit Can inizierà infatti a piangere e Yildiz, prendendolo in braccio davanti alle telecamere, trasformerà il programma in un momento dedicato alle mamme conquistando immediatamente il pubblico.

Il successo professionale renderà Yildiz ancora più sicura di sé, ma il vero terremoto arriverà sul piano sentimentale. Sahika rivelerà infatti alla donna che Leyla aspetta un figlio da Halit. Una confessione destinata a far esplodere la rabbia di Yildiz.

Accecata dalla delusione e desiderosa di vendicarsi, la Yilmaz irromperà nell’ufficio dove Halit e Nadir stanno discutendo e, davanti all’ex marito, accetterà ufficialmente la proposta di matrimonio di Nadir.

Un gesto che colpirà profondamente Halit, già destabilizzato dalla fine della loro relazione.

Intanto Yildiz inizierà anche a ottenere importanti risultati economici grazie alla sua attività imprenditoriale, diventando sempre più indipendente. Una situazione che preoccuperà persino Ender, convinta che una donna economicamente libera possa diventare impossibile da controllare.

Leyla mente sulla gravidanza, mentre Yigit torna con Vivian

Parallelamente, Leyla continuerà a manipolare Halit sfruttando la presunta gravidanza. La donna tenterà di legarlo a sé facendo leva sul senso di colpa dell’uomo, ma la situazione prenderà presto una piega drammatica.

Halit scoprirà infatti che Leyla avrebbe cercato di corrompere un medico pur di ottenere una falsa conferma della gravidanza.

Una rivelazione devastante che farà infuriare Argun, deciso a troncare definitivamente il rapporto con lei dopo aver compreso di essere stato manipolato.

Sul fronte familiare, invece, il ritorno di Yigit creerà nuovi squilibri. Il ragazzo rientrerà accompagnato da Vivian, una giovane francese estroversa e provocante che susciterà immediatamente fastidio e diffidenza, soprattutto in Ender.

Anche Lila apparirà molto turbata dalla situazione. Dopo aver incontrato Yigit e Vivian all’aeroporto, la ragazza si sentirà ferita e confusa, trovando però scarso sostegno da parte della sorella. A offrirle conforto sarà invece Yildiz, che la inviterà a non mostrarsi troppo disponibile e a lasciare che siano gli uomini a dimostrare davvero il proprio valore.