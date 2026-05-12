Nell’episodio di Forbidden Fruit in onda martedì 13 maggio, la tensione tra i protagonisti raggiungerà un nuovo picco. Da un lato Ender deciderà di reagire con durezza a quello che considera l’ennesimo intrigo ai suoi danni; dall’altro Leyla si troverà a fare i conti con una situazione sentimentale sempre più pesante, finendo per confidarsi con Sahika in un momento di evidente stanchezza.

Ender prepara la sua risposta dopo il colpo dell’hard disk

Per Ender, la misura sembra ormai colma. Dopo aver scoperto che l’hard disk compromettente è stato ritrovato nella cassaforte, la donna inizierà a convincersi che dietro l’intera faccenda ci sia un piano studiato nei minimi dettagli per metterla in difficoltà e creare ulteriori tensioni.

Il sospetto che Sahika abbia orchestrato tutto non farà che alimentare la sua rabbia, spingendola a non lasciar correre.

La tensione tra le due donne, già altissima da tempo, diventerà quindi ancora più esplosiva. Ender, che non sopporta l’idea che la rivale sia riuscita a insinuarsi ancora una volta nella vita di Kaya, deciderà di prendere provvedimenti seri e immediati. Per lei non sarà più soltanto una questione di orgoglio, ma una vera e propria sfida da affrontare senza esitazioni, con la determinazione di chi non vuole farsi mettere all’angolo una seconda volta.

Leyla crolla dopo la cena rovinata, Sahika la spinge a non mollare

Mentre Ender prepara la sua mossa, anche Leyla si troverà a dover fare i conti con una situazione sempre più pesante.

Dopo aver saputo da Aysel che Halit aveva invitato la ragazza a Villa Argun per presentarla ai figli, Yildiz andrà su tutte le furie e metterà in atto il proprio piano per rovinare la serata. Il risultato sarà quello sperato: la cena in famiglia della nuova coppia finirà nel caos, lasciando Leyla amareggiata e profondamente delusa.

A distanza di poco, sarà proprio Leyla a raccontare tutto a Sahika, descrivendo nei dettagli una serata andata completamente storta. La giovane apparirà visibilmente stanca, quasi sul punto di arrendersi, perché il ruolo di amante di Halit le sta rivelando un percorso molto più complicato del previsto. Sahika, però, non intenderà lasciarla cedere proprio adesso: ascolterà il suo sfogo e poi la spronerà con decisione a non abbandonare la battaglia, ricordandole che lei e Halit rappresentano, almeno sulla carta, la coppia più forte che possa avere dalla sua parte.

La dark lady capirà subito che Leyla è attraversata da un momento di debolezza, ma sceglierà comunque di spingerla avanti, convinta che mollare adesso significherebbe consegnare la vittoria alle avversarie.